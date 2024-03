In questo periodo, sono molto diffuse delle mail in arrivo sulle caselle di posta elettronica che fanno riferimento allo spazio di archiviazione in esaurimento su iPhone. La missiva potrebbe allarmare i destinatari e dunque indurli a qualche azione, ma si tratta (quasi sempre) di un tentativo di phishing perpetuato ai danni di ignare vittime.

Come riconoscere un raggiro e dunque una truffa da una comunicazione ufficiale Apple? La mail con il riferimento allo spazio di archiviazione in esaurimento sugli iPhone è scritta sempre nello stesso modo e presenta i medesimi elementi. La missiva falsa, e non quella Apple ufficiale, presenta prima l’alert sul termine dello storage e poi include l’elemento che dovrebbe essere il vero campanello di allarme per tutti. La nota, in effetti, include una promozione fantasmagorica: si tratta di 50 GB di spazio extra regalati per un altrettanto fake programma fedeltà. Dunque la vittima di turno è invitata a collegarsi ad un finto sito Apple per riscattare il premio ed è qui che i cyber criminali hanno preparato la trappola reale per rubare i dati del metodo di pagamento.

Insomma, per quanto sopra descritto, è chiaro che si parla di phishing quando la mail che avvisa dello spazio di archiviazione in esaurimento su iPhone include un link interno per il riscatto di un bonus in termini di storage aggiuntivo. Apple non manderà mai comunicazioni di questo tipo. A maggior ragione, nel momento in cui si viene traghettati al finto sito di Cupertino, dovrebbe allarmare gli utenti il fatto che si giunga su un sito che non ha conservato i dati di accesso personali, né tanto meno quelli di un metodo di pagamento magari già inseriti in passato e salvati.

Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che un simile messaggio giunge sulla casella di posta elettronica di tanti italiani. Lo schema di raggiro seguito dai cyber criminali sarà sempre lo stesso, seppur con piccole varianti di testo e contenuto. Meglio dunque stare sempre in guardia per evitare di cadere in trappola.

