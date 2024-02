A più di quattro anni dal suo lancio, il Samsung Galaxy Note 10 Lite ha ricevuto questa settimana un nuovo aggiornamento software. Come previsto per un telefono in circolazione da così tanto tempo, l’upgrade non porta altro che miglioramenti in termini di sicurezza.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo upgrade riservato al Samsung Galaxy Note 10 Lite viene fornito con la versione firmware N770FXXS9HXA3. È disponibile in alcuni mercati europei e asiatici. In Europa, sembra essere mirato principalmente alle varianti degli operatori invece che al modello sbloccato, anche se quest’ultimo alla fine dovrebbe unirsi al gruppo. La patch di sicurezza di febbraio 2024 inclusa in questo aggiornamento apporta un totale di 72 correzioni di sicurezza (61 correzioni provengono da Google e si applicano al sistema operativo Android principale, mentre 11 correzioni sono applicabili solo a smartphone e tablet Galaxy). Nel dettaglio, 3 correzioni nell’ultima patch di sicurezza sono contrassegnate come critiche, mentre le altre sono contrassegnate come ad alto rischio.

Per i dispositivi Galaxy, sono disponibili correzioni per 7 vulnerabilità ad alto rischio e 4 a rischio moderato. Chi possiede un Samsung Galaxy Note 10 Lite, può aspettarsi di ricevere aggiornamenti di sicurezza per un altro anno, anche se la frequenza del loro rilascio potrebbe rallentare. Per scaricare l’aggiornamento di febbraio, andate in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di effettuare un backup dei dati personali prima di procedere all’installazione e di aggiornare il device solo se la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% per evitare che possa spegnersi durante il procedimento, riportando eventualmente dei danni anche seri. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

