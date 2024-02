Ci sono dei problemi per la piattaforma Google di contenuti per antonomasia visto che non si caricano i video YouTube in questo martedì 27 febbraio. Si stanno manifestando delle serie difficoltà proprio nell’upload di filmati sui canali personali. La situazione è in continuo divenire, ma cerchiamo di capire esattamente quali siano i disguidi con cui molti utenti devono misurarsi.

Mentre la visione di filmati della ben nota piattaforma di Big G non conosce interruzioni sia da web che da app mobile, ecco che invece non si caricano i video YouTube dai profili personali, sia che si tratti di reel brevi, sia di classici contenuti più lunghi. L’upload fallisce nonostante numerosi tentativi e si visualizza un messaggio di errore. In altri casi, proprio il caricamento sembrerebbe andare a buon fine ma poi il nuovo contenuto non apparirebbe affatto tra quelli dell’account.

Le anomalie odierne sono di carattere globale. Sul social network X sono numerosissimi gli utenti che, da ogni parte del mondo, segnalano le difficoltà odierna con il caricamento dei video con l’ausilio dell’hashtag #YouTubedown. Per il momento, da parte del colosso di Mountain View Google non sono giunti feedback in merito ad un’anomalia così importante per i creatori di contenuti. Probabilmente saranno in corso degli interventi di natura tecnica per ripristinare la situazione ma non possiamo di certo ipotizzare quando ci sarà un ritorno alla normalità per il servizio. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato non appena ci saranno delle novità in merito.

Aggiornamento ore 13:00 – Le difficoltà di caricamento sono ancora in corso. I creatori di contenuti continuano a non riuscire portare i loro filmati brevi o lunghi sulla piattaforma di Google. Mancano ancora all’appello feedback ufficiali relativi al disservizio. Il down ha sempre natura globale e non locale, esattamente come dall’inizio delle anomalie.

