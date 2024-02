A quanto pare, ad alcuni utenti non funziona Satispay in queste ore, al punto che parte del pubblico vorrebbe avere le idee più chiare su cosa sappiamo in merito ai problemi che sono venuti a galla oggi. Occorre fermarsi un attimo ed affrontare la vicenda nei dettagli, anche perché in determinate circostanze qualcuno potrebbe ritrovarsi senza credito, con tutto quello che ne consegue soprattutto dal punto di vista emotivo. Del resto, quando parliamo di app legate a conti e movimenti di denaro, per forza di cose ogni discorso diventa più delicato.

Oggi ad alcuni utenti non funziona Satispay: capiamo insieme cosa sappiamo sui problemi di questi giorni

Va detto che da secoli non parliamo di questo marchio, associandolo ad anomalie, motivo per il quale occorre fare molta attenzione alle informazioni trapelate di recente. Insomma, si tratta di un disservizio più unico che raro, a difesa del brand in questione che è sempre stato in grado di mettersi al riparo da situazioni simili. I primi riscontri negativi sono arrivati durante lo scorso fine settimana, poi tutto pareva essere rientrato, prima delle nuove lamentele che sono venute a galla proprio in queste ore attraverso il pubblico coinvolto.

La questione è di facile lettura, visto che buona parte delle segnalazioni vanno nella medesima direzione rispetto ad una testimonianza raccolta poco fa: “Venerdì l’app ha dato problemi che poi sembravano risolti. Stamani di nuovo, ma che sta succedendo? Quando riesco ad accedere mi dice disponibilità 0 euro. Ne avevo 265“. Al momento abbiamo risposte generiche dall’assistenza: “Il problema è stato risolto dopo alcune verifiche e l’app è di nuovo accessibile. Se dovessi avere bisogno di aiuto, scrivici a support@satispay.com“.

Anche a voi non funziona Satispay oggi? Fateci sapere con un commento a fine articolo.

