Satispay ha introdotto un nuovo sistema per i pagamenti relativi ai ticket sanitari in farmacia: parliamo di Satispay Connect, che permette alle farmacie l’accettazione del pagamento di ticket sanitarie per visite specialistiche e ambulatoriali attraverso il circuito pagoPA. La società ha così deciso di rispondere prontamente al nuovo Decreto Legge ‘Semplificazione e innovazione digitale’ del 1 marzo 2021, integrandosi perfettamente al sistema della Pubblicazione Amministrazione.

Satispay Connect consentirà alle farmacie ed alla parafarmacie di accettare il pagamento di ticket sanitari offrendo agli utenti un’esperienza molto più veloce e semplificata, evitando loro di fare file presso gli ambulatori o le strutture ospedaliere per il pagamento delle prestazioni (cosa che vale ora di questi tempi, e molto spesso sottovalutata o comunque presa sotto gamba). Il saldo potrà avvenire tramite la scansione di un QR code da parte del farmacista (come vedete, basteranno pochi istanti per completare la procedura senza il minimo sforzo per il cliente e senza inutili perdite di tempo), facilitando le cose anche ai clienti meno giovani ed avvezzi ai mezzi tecnologici. Sono già 200 le farmacie che utilizzano già Satispay Connect nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. La pandemia da Covid-19 è tutt’altro che dimenticata, ed è sempre un bene non accalcarsi in qualsivoglia luogo di ritrovo, tanto più negli ambulatori o presso le strutture ospedaliere per il semplice pagamento di un ticket sanitario per le visite specialiste e ambulatoriali.

Da questo momento basterà recarsi presso la propria farmacia di fiducia (se abilitata a Satispay Connect, un supporto che immaginiamo verrà esteso progressivamente in tutta Italia), a tutto il resto penserà il farmacista. Dovrebbe essere tutto chiaro, ma restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.