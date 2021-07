Il Cashback di Stato è stato sospeso per i prossimi 6 mesi, ma quello di Satispay sembra destinato a continuare, almeno fino alla fine dell’anno. Gli utenti che si iscriveranno al programma nel corso di questo mese di luglio avranno l’opportunità di raccogliere fino a 150 euro nel giro del semestre che verrà, e quindi fino al 31 dicembre 2021. Peraltro, l’iscrizione a Satispay con il codice promozionale ‘CASHBACK‘ otterrà un ulteriore 10% di Cashback sugli acquisti effettuati nei negozi fisici convenzionati, fino ad un massimo di 150 euro (per tutto il semestre).

Satispay sovvenzionerà il programma per la propria commumity, che vanta attualmente più di 1,8 milioni di utenti (sono tante le iniziative attive, tra cui quella ulteriore dell’1% di Cashback fino al 31 agosto, che garantisce un rimborso sugli acquisti effettuati nei negozi fisici, ma anche online). La promozione è chiamata ad incrementare il numero di pagamenti effettuati negli oltre 160 mila negozi convenzionati distribuiti nel territorio nazionale, molti di questi anche molto piccoli. Lo scopo è chiaramente quello di incentivare il pagamento digitale, ragion per cui verranno premiate soprattutto le transazioni di piccola taglia, quelle che in genere vengono effettuate tramite il contante. Per questo motivo, il Cashback avrà un tetto massimo di 2 euro, con un accumulo massimo di 25 euro di rimborsi ogni mese.

Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay, ha affermato che l'azienda che rappresenta farà tutto il possibile affinché il lavoro fin qui fatto non venga disperso nel nulla, finanziando personalmente gli incentivi allo scopo di rendere il nostro Paese un'economia quanto più digitale possibile. La grande forza di Satispay è proprio questa, credere nei propri progetti per rendere l'Italia un posto migliore.