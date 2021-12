In questo sabato 18 dicembre pre-natalizio non funziona Satispay a dovere per chi prova ad utilizzare il tanto rinomato servizio per effettuare pagamenti ma anche per scambiarsi denaro. Un vero e proprio scacco matto in questo weekend pre-natalizio dove si concentrano un gran numero di acquisti e in ogni caso, degli spostamenti di denaro anche importanti, proprio in vista delle prossime festività e in previsione di doni più o meno importanti.

Satispay è l’app per pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi e molto altro ancora. Non sono pochi gli italiani che la utilizzano, prediligendo sempre più dei metodi di pagamento del tutto digitali perché più immediati. Visto che non funziona Satispay di questa giornata sono limitate tutte le operazioni che non possono essere eseguite normalmente. Non resta dunque nulla da fare che ricorrere ad altri strumenti per la transazione più o meno tecnologiche.

Per il momento non sono giunte comunicazioni ufficiali relative ai problemi attuali. Non è noto dunque il perché Satispay non funziona e quali possano essere i tempi di ripristino delle normali funzionalità. In mancanza di spiegazioni in merito alla situazione, potrebbe essere utile chiedere assistenza e supporto in app, seguendo il percorso di seguito elencato:

entrare in app;

cliccare su Profilo > ? nel caso di un dispositivo iOS e invece sui tre puntini in alto a destra > Impostazioni > Centro Assistenza nel caso di un device Android;

superare le FAQ e anche le categorie, dunque cliccare su Contattaci per inviare una richiesta di supporto.

In alternativa ai passaggi sopra menzionati, quando Satispay non funziona proprio come oggi si poitrà anche fare ricorso ad un indirizzo mail di supporto ossia support@satispay.com. Si potrà anche fare riferimento all’account social Twitter del servizio sempre attivo e pronto a fornire risposte su eventuali anomalie relative al proprio conto.