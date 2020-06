Un altro colpo a segno da AppGallery: pagamenti veloci per Huawei

Sbaglia chi giudica male AppGallery: l’unica colpa, se così si può chiamare, dello store proprietario di Huawei è essere decisamente più giovane di App Store e Google Play Store. Col tempo, neanche troppo, il marketplace sta acquisendo sempre più fama e popolarità presso gli sviluppatori, tanto da essere già sbarcati su AppGallery i maggiori servizi, tra cui da oggi si annovera anche Satispay. Per chi non lo conoscesse (anche se la vediamo difficile) stiamo parlando della piattaforma di pagamento per lo shopping di beni di ogni genere, ed il trasferimento di denaro ad altri utenti in maniera veloce, ma soprattutto comoda e sicura.

Da questo momento tutti gli smartphone Huawei e Honor equipaggiati con i Huawei Mobile Services potranno avvalersi dei servigi di Satispay. Pensate che attualmente sono già oltre le 600 mila le app con integrazione ai HMS, e circa 26 milioni gli utenti europei a scaricare applicazioni da AppGallery ogni giorno. Sono ormai diversi i dispositivi del produttore cinese ad essere integrati con i Huawei Mobile Services, tra cui gli ultimi Huawei P40, il Mate 30 (che è stato il primo ad avviare questo ciclo, come molti di voi ricorderanno), il Mate Xs, il Huawei Y5P e l’Y6P.

Possessori anche voi dei suddetti dispositivi? Potete correre a scaricare Satispay da AppGallery per poter fruire dei pagamenti facilitati della piattaforma in negozi, bar, ristoranti, ma anche sui siti e-commerce ed altri esercenti. Sappiate pure che l’app Immuni, il servizio del Ministero della Salute per tracciare i contagi da COVID-19, dovrebbe essere resa presto disponibile al download da AppGallery (un’altra notizia che probabilmente vi farà piacere apprendere, e di cui potrete leggere maggiori dettagli in questo articolo). Se avete qualche dubbio da voler chiarire, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.