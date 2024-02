Un prodotto Apple che continua ad avere un prezzo interessante è sicuramente l’iPhone 15 che, su Amazon, può godere già di uno sconto di rilievo. Non è solitamente consueto che un dispositivo Apple di ultima generazione possa ritrovarsi in poco tempo ad un prezzo più conveniente, per questo bisogna cogliere la palla al balzo ed approfittare di questa nuova offerta presente su Amazon. Approfondendo la questione si sta parlando dell’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna, dispositivo Apple che può contare su uno sconto del 18%.

Interessante rilancio per iPhone 15 a prezzo basso su Amazon il 23 febbraio: riscontri sulla nuova offerta

Secondo rilancio, dunque, dopo quello citato pochi giorni fa. Quest’ultimo è stato applicato sul prezzo da listino di 979 euro, quindi attualmente si ha modo di acquistarlo ad una cifra finale di 799 euro. Come si evince siamo di fronte ad un risparmio piuttosto che banale e da tenere assolutamente in considerazione se si sta pensando di acquistare un iPhone 15. Tra l’altro c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Nel giro quindi di pochissimi giorni questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna sarà spedito direttamente nelle vostre case. Altro aspetto che non può essere sottovalutato, è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. La spesa totale sarà quindi dilazionata nel tempo e più utenti avranno l’opportunità di avvicinarsi a questo tipo di acquisto. Anche Amazon consiglia di approfittare di quest’offerta, ponendo tale device tra le Amazon’s choice di giornata, fermo restando che altrove si trovino offerte più convenienti.

Per quanto concerne invece le specifiche tecniche che animano questo iPhone 15, evidenziamo la presenza del display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Sicuramente il punto di forza di questo top di gamma è il processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Si può contare poi su un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X che permette di scattare foto ad altissima risoluzione.

