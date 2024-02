L’app Samsung Wallet è divenuta, con il tempo, uno strumento utilissimo per tanti possessori di Samsung Galaxy. Associando all’applicazione una propria carta di credito o debito, è possibile effettuare facilmente pagamenti mobili tramite MST o NFC e la stessa soluzione consente di mantenere carte fedeltà e biglietti dei mezzi pubblici attraverso lo specifico portafoglio digitale. Peccato che, come venuto fuori nelle ultime ore, alcuni possessori di vecchi telefoni del brand sudcoreano dovranno ben presto fare a meno di questo beneficio.

Via X, si sono diffusi gli screenshot di comunicazioni pervenute a clienti Samsung. Nelle note si fa riferimento al termine del supporto di Samsung Wallet per per alcuni Samsung Galaxy non certo freschi di lancio ma ancora diffusi. Il messaggio è giunto In Canada e in qualche altro paese ma non ci sono particolari motivi per credere che lo stesso cambiamento non varrà per altri paesi. Il servizio non sarà più funzionante dal prossimo 13 marzo, dunque la data di riferimento è davvero prossima.

Quali Samsung Galaxy non avranno più il supporto di Samsung Wallet? Parliamo dei dispositivi che sono rimasti fermi alla versione Android 9.0 del loro sistema operativo. Chiunque abbia smartphone supportati anche da successivi aggiornamenti dovrebbe provvedere all’ulteriore adeguamento per non perdere i benefici del portafoglio digitale. Per chi non ha questo plus, non ci saranno altre alternative che non utilizzare proprio il suo wallet. Tra i dispositivi più diffusi per i quali la prossima data del 13 marzo sarà decisiva ci sono i Samsung Galaxy S8 e i Galaxy Note 8. I rispettivi successori, Samsung Galaxy S9 e Note 9 non subiranno il blocco perché almeno dotati di Android 10. Probabilmente per questi ultimi telefoni e gli altri lanciati nello stesso periodo, Samsung wallet dovrebbe ancora essere disponibile per svariato tempo (almeno un anno).

