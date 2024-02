Chi è alla ricerca dei migliori voli per un viaggio in Italia o all’estero troverà un valido aiuto nell’app Skyscanner. Lo strumento si presenta come un motore di ricerca valido per trovare le soluzioni di trasferimento più congeniali alle proprie esigenze, ma non solo. Lo strumento è abbastanza completo perché fornisce anche altri servizi relativi al soggiorno e al noleggio auto: insomma, tutto quanto serva a programmare uno spostamento ovunque nel mondo.

Funzionamento

L’app Skyscanner è presente sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store Apple per iPhone e iPad nella formula gratuita. Dopo il download e l’installazione dell’applicazione è prevista una registrazione con account personale, possibile anche con profili Google e Apple già esistenti.

Il primo e principale utilizzo dell’app Skyscanner è quello che riguarda la ricerca dei migliori voli per tutte le destinazioni desiderate. Come visibile anche nella galleria all’interno dell’articolo, tramite la semplice icona dell’aereo, è possibile procedere alla relativa ricerca della soluzione personalizzata. Basterà fornire semplicemente l’aeroporto di partenza, quello di arrivo e le date di inizio e di fine viaggio prescelte. Il motore di ricerca restituirà subito decine (se non centinaia) di soluzioni di tutte le compagnie aree attive sulla tratta di riferimento. La lista dei risultati proposti potrà anche essere ulteriormente filtrata, ad esempio attraverso la preferenza delle alternative più economiche o più veloci (in base anche all’eventuale numero di scali).

L’app Skyscanner ha anche la funzione di vero e proprio consulente di viaggio: nel momento in cui ai potenziali viaggiatori non importa una meta specifica ma solo l’intenzione di andare in qualsiasi posto, si può approfittare del comando “Cerca ovunque”. Nel caso specifico, il sistema restituirà solo i voli a prezzi stracciati, partendo dal più economico in assoluto e poi (via via) procedendo verso l’alto nel valore commerciale. Nella direzione della massima assistenza nella progettazione di un viaggio va anche la presenza di un calendario in cui sono evidenziate le tariffe più convenienti. L’utente ha anche la possibilità di creare degli avvisi per ricevere aggiornamenti sul cambio prezzo su una specifica tratta sotto osservazione. Molto funzionale è anche la scheda “Viaggi” all’interno dello strumento: quest’ultima raccoglie il riepilogo dei futuri spostamenti con annessi servizi, così da esser certi di non perdere mai informazioni importanti.

A parte la ricerca dei migliori voli per il prossimo viaggio, l’app Skyscanner si propone all’utente anche per la ricerca di un hotel o altro tipo di alloggio presso la destinazione desiderata e pure per il noleggio di un auto. I partner di cui si otterranno risultati negli elenchi del motore sono Ryanair, Wizz Air, EasyJet, ITA Airways, Volotea, Vueling Airlines per quanto riguarda i trasferimenti, Booking per quanto riguarda le sistemazioni.

Ultimo ma fondamentale aspetto relativo al funzionamento di Skyscanner è il seguente. Il servizio non addebita mai un extra per i voli, gli alloggi e i noleggi confermati attraverso la piattaforma. A maggior ragione dunque, lo strumento è ancora più interessante e utile, in quanto solo punto di raccordo tra gli operatori e i potenziali clienti.

Usabilità

L’app Skyscanner, nonostante i numerosi servizi offerti, non appare confusionaria. La navigazione interna tra le varie schede e funzioni è molto intuitiva. Direttamente dalle impostazioni dello strumento è possibile accedere a più sezioni utili come quella per la gestione dei dati del profilo personale, dunque l’account per la registrazione e i dettagli relativi a metodi di pagamento prescelti per le transazioni.

Sempre nelle impostazioni, c’è da mettere in evidenza infine una corposa sezione assistenza per ricevere supporto dedicato durante ogni fase di utilizzo dell’app Skyscanner. In ogni momento, è anche possibile gestire le preferenze per ricevere informazioni pubblicitarie e dunque di tipo promozionale,

