Tutti parlano delle funzioni Ai a bordo degli ultimi Samsung Galaxy S24 e i possessori di vecchi Galaxy desiderano di certo ottenere gli stessi plus sui loro telefoni. La rivoluzione arriverà solo per alcuni di questi device mobili (grosso modo i Galaxy S23 e foldable di ultima generazione) ma la buona notizia è che sarà prevista anche per diversi dispositivi indossabili, in primis gli smartwatch.

Ad affrontare la questione dell’ulteriore implementazione delle funzioni AI su sempre più device è stato direttamente TM Roh, CEO e presidente di Samsung MX. Senza mezzi termini, il portavoce ha parlato di voler portare la nuova esperienza dell’intelligenza artificiale anche su tanti dispositivi indossabili (e magari non su quelli già lanciati). Il riferimento certo è agli smartwatch che verranno ma anche a dispositivi davvero innovativi come il tanto atteso Galaxy Ring, l’anello smart solo intravisto durante l’evento Unpacked di gennaio per il lancio dei Samsung Galaxy S24.

Non sappiamo ancora quali saranno esattamente le funzionalità AI a bordo dei futuri Samsung Galaxy Watch, Ring e altri indossabili ma è abbastanza ovvio credere che si tratti di novità per migliorare la salute e il benessere degli utilizzatori ulteriormente rispetto a quanto accade già adesso. Magari le novità porteranno pure a consigli e suggerimenti utili per l’allenamento e non solo, studiati proprio dall’IA (naturalmente sulla base della peculiarità di ogni user).

La tempistica per l’arrivo delle funzionalità Ai anche sugli indossabili non è stata comunicata da TM Roh. Non stupirebbe affatto asssistere a quest’ulteriore rivoluzione nella seconda parte del 2024, ossia quando è previsto il lancio sia del Galaxy Ring che del nuovo Galaxy Watch 7. Entrambi questi prodotti hi-tech dovrebbero essere lanciati nel secondo evento Unpacked estivo, tra luglio e agosto nel quale si collocheranno pure i ìfoldable di prossima generazione ovvero i Galaxy Z Flip 6 e al Galaxy Z Fold 6.

