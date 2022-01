Non si tratterà di un aggiornamento ufficiale, ma il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto Android 12, chiaramente tramite il modding. Non poteva essere diversamente visto che parliamo di un flahship del 2012, che è comunque riuscito a fare la voce grossa grazie alla community degli appassionati che lo supportano.

Parliamo di un custom ROM LineageOS 19.0 unofficial, che ha permesso al Samsung Galaxy S3 di provare l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, pur essendo cessato il supporto ufficiale ormai da anni (il dispositivo ha avuto un’illustre carriera, che è finita a tempo debito per conto del colosso di Seul, cosa che non gli ha comunque impedito di affidarsi alle cure degli sviluppatori indipendenti che hanno voluto continuare ad offirgli il loro supporto). La versione 3G del dispositivo (spinta dal processore Exynos 4412 e con model-number ‘GT-I9300’) può vantare Android 12 grazie al lavoro svolto dal XDA Recognized Developer html6405. Sono già diversi gli elementi a funzionare, tra cui la parte cellular radio, la fotocamera, il Wi-Fi, il Bluetooth ed il software/hardware-accelerated video playback. Non mancano nemmeno i bug, com’era prevedibile: lo sblocco del PIN della SIM non funziona (bisognerà disattivarlo da un altro smartphone prima di inserirla), non si riuscirà a formattare la microSD se non finendo in un bootloop, né tanto meno pare andare bene il chip NFC.

Non ci possiamo comunque lamentare tutto sommato: parliamo pur sempre di uno smartphone che ha quasi un decennio, e che può disporre lo stesso di Android 12. In fondo siamo solo alla prima release di questa custom ROM, che riceverà senz’altro aggiornamenti successivi per perfezionarsi oltremodo (come spesso è successo in passato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

