Sono in arrivo delle bellissime notizie per il Samsung Galaxy S20 FE ma anche per il modello Galaxy A53. Entrambi gli smartphone, in queste ore, stanno ricevendo l’aggiornamento Android 13 in Europa. I possessori dei due telefoni (dunque) farebbero bene a raccogliere i primi dettagli degli update, perché davvero imminenti.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 FE 5G, la distribuzione di Android 13 è partita in Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, Portogallo ma anche in Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Francia, Grecia, Slovacchia e infine nei Paesi Bassi, in Austria , Portogallo. Non si hanno ancora notizie del rilascio italiano ma potrebbe essere davvero questione di poche ore per l’apparizione delle notifiche di download. Per chiunque aspetti questo aggiornamento, è giusto sottolineare che il pacchetto software è siglato come G781BXXU4GVK6 e include anche la patch di sicurezza di novembre 2022.

Per quanto riguarda invece il Samsung Galaxy A32 LTE ( modello SM-A325F ) le notifiche di aggiornamento One UI 5.0 sono giunte per prime in Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Serbia, Macedonia ma anche in Polonia, Francia, Grecia, Slovenia, Albania e Romania. Anche in questo secondo caso, non sono giunte alla nostra attenzione ancora testimonianze del rilascio nel nostro paese. Ad ogni modo, sarà facile individuare subito il firmware integrativo siglato come A325FXXU2CVK3 . Per la cronaca, la patch di sicurezza inclusa in questa distribuzione è quella di ottobre 2022.

L’attuale aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy S20 FE dovrebbe essere l’ultimo update per questo dispositivo, lanciato con a bordo Android 10 (tre grossi update software sono stati dunque assicurati). Al contrario, per il Galaxy A32 dovrebbe essere ancora previsto un ulteriore rilascio incrementale, visto che il telefono in questione è stato commercializzato giù con Android 11. Staremo a vedere se Samsung manterrà la sua consueta pianificazione software nei prossimi mesi.

