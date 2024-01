Il mondo del modding ha quell’innata capacità di rendere immortali alcuni smartphone, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore con il Samsung Galaxy S3 ed il Note 2. A dirla tutta, il medesimo discorso è stato fatto alcuni mesi fa, quando gli stessi smartphone hanno ricevuto a sorpresa delle ROM utili per testare Android 13 a distanza di dieci anni dal loro esordio sul mercato. Dodici mesi dopo, a quanto pare, il medesimo destino è toccato all’aggiornamento con Android 14, visto che gli sviluppatori indipendenti proprio non ne vogliono sapere di mollare l’osso.

Riscontri per coloro che intendono testare i Samsung Galaxy S3 e Note con l’aggiornamento Android 14

Cosa sappiamo a proposito di questo pacchetto software? Ovviamente, siamo al cospetto di una custom ROM basata su LineageOS 21 che ha il grande merito di farci provare determinate funzionalità che risultano tra le più recenti del sistema operativo di Google. Non parliamo di Android 14 nella sua versione originale, motivo per il quale questa versione stock non include anche la recente interfaccia One UI 6.0. Solo nei prossimi giorni sarà chiaro quali funzioni di Android 14 siano state incluse e quali escluse dalla ROM che fa fare un ulteriore passo in avanti a modelli storici come il Samsung Galaxy S3 ed il Note 2.

Altra importante nota a margine si riferisce al fatto che questa prima versione alpha, come sempre avviene in circostanze simili, appena una ROM così importante vede la luce, include per forza di cose alcuni bug e problemi di stabilità. Secondo quanto raccolto dall’apposito topic, nulla che rischi di rendere inutilizzabili i propri Samsung Galaxy S3 e Note 2, ma è giusto che tutti procedano solo in piena consapevolezza se interessati a fare questo step.

A seguire, poi, trovate anche un video che ci mostra gli stessi Samsung Galaxy S3 e Note con Android 14 a bordo.

Continua a leggere su optimagazine.com