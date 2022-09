Può sembrare incredibile e fuori dal mondo, ma testare l’aggiornamento con Android 13 a bordo di smartphone vecchissimi come il Samsung Galaxy S3 ed il Note 2 è ancora possibile. Inutile dire che non parliamo di pacchetti software ufficiali, ma di un progetto che riprende a conti fatti un percorso che si era interrotto a gennaio 2021, quando sul nostro magazine abbiamo parlato di una ROM non ufficiale impostata su Android 12 per i due modelli ormai preistorici. Vediamo come stanno le cose, alla luce di un pacchetto software che va ugualmente esaminato in ogni sua sfaccettatura oggi.

Testare l’aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy S3 e Note 2 non è impossibile da oggi

Per farvela breve, imbattersi nel tanto discusso aggiornamento Android 13 su Samsung Galaxy S3 e Note 2 pare non essere un qualcosa di irrealizzabile, secondo quanto raccolto questa mattina. Vedere per credere l’apposito topic aperti su XDA Developers, che apre scenari fino a qualche ora fa imprevedibili per i dispositivi in questione. Poche le mancanze del firmware concepito da sviluppatori indipendenti per i due modelli, visto che ad oggi viene meno la sola tecnologia NFC, senza dimenticare l’audio Bluetooth durante le chiamate, fino ad arrivare al monitoraggio della rete e alla questione SD.

Staremo a vedere quali saranno i primi feedback degli utenti in termini di prestazioni generali e di durata della batteria per i vari Samsung Galaxy S3 e Note 2, dopo l’installazione della nuova ROM basata sul tanto chiacchierato aggiornamento Android 13. Il lavoro condotto con LineageOS 20 promette bene, ma vista l’età dei due prodotti è chiaro che solo il test sul campo possa in qualche modo sgombrare tutti i dubbi. Vi faremo sapere nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, qualcuno ha escogitato un modo per allungare ulteriormente il ciclo di vita dei Samsung Galaxy S3 e Note 2 tramite l’aggiornamento Android 13.