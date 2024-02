C’era da aspettarselo: dopo l’ospitata con numeri da record di Marco Travaglio e Daniele Capezzone a Muschio Selvaggio, Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli dopo che quest’ultima ha commentato la puntata sui social.

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli

In un video pubblicato sulle storie Instagram, Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli e le rinnova l’invito a partecipare al suo podcast condotto insieme a Mr. Marra. Lunedì 19 febbraio è uscita la nuova puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio e Daniele Capezzone come ospiti. I conduttori e gli invitati, tra i tanti argomenti trattati – non è mancato il momento dedicato a Silvio Berlusconi e al berlusconismo – hanno parlato del caso Lorenzo Biagiarelli e della compagna Selvaggia Lucarelli, con un focus su Giovanna Pedretti e Matteo Mariotti.

Fedez, rivolgendosi alla Lucarelli, su Instagram ha detto:

“Io e tutti i ragazzi di Muschio siamo un po’ basiti. La settimana scorsa un ragazzo che ha pensato al suicidio a seguito di un tuo articolo ti ha invitato ad un confronto pubblico senza tagli, così come abbiamo fatto con Travaglio. Si parla civilmente, si dibatte civilmente. Come sempre, invece, (hai un) atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro le stories. La domanda è: vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta tramite le storie di Instagram. Sarebbe bello averti come ospite e dibattere civilmente e senza taglio come abbiamo fatto con Travaglio. Non credo che avverrà“.

Sovrapposto al video, Fedez appone un testo: “Vieni o continui a nasconderti dietro Travaglio?”.

Cos’ha detto Selvaggia Lucarelli

Ricordiamo che tra Fedez e Marco Travaglio gli animi si sono accesi quando il direttore de Il Fatto Quotidiano ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli di fronte alle contestazioni del rapper sull’argomento “verità” e “fact checking”.

“Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale più di tanti iscritti all’Ordine dei Giornalisti?”, e ancora: “Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità?”, queste le domande rivolte da Travaglio a Fedez, che ora sono diventati dei veri e propri tormentoni sui social. La puntata di Muschio Selvaggio andata online il 19 febbraio, tuttavia, ha lasciato contento Fedez che ha parlato di “alto livello” raggiunto dal suo format anche grazie alla collaborazione con Davide Marra. Inutile dire che ora, tra il pubblico social, è condiviso il desiderio di vedere Selvaggia Lucarelli come ospite del podcast.

