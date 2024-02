Si registrano in queste ore i primi problemi segnalati dagli utenti, per quanto concerne il tanto atteso aggiornamento Intrastat 2024 con software Intraweb. Secondo le informazioni raccolte durante il fine settimana, la distribuzione dell’upgrade annuale dovrebbe essere scattata in leggero anticipo rispetto alle previsioni del pubblico, forse non preparato ad un rilascio antecedente alla data di oggi, 20 febbraio. A prescindere dalle considerazioni con calendario alla mano, è interessante evidenziare che alcuni eventi sono ciclici in Italia, con dritte annesse per fronteggiare al meglio eventuali anomalie.

Fisiologici alcuni problemi sull’aggiornamento Intrastat 2024 con software Intraweb oggi

Nello specifico, ricorrere al software Intraweb, meglio conosciuto come Intr@web, rappresenta la strada migliore per adeguarsi al nuovo aggiornamento Intrastat 2024. Si tratta di un pacchetto che viene fornito direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al punto da diventare negli anni un vero e proprio punto di riferimento nel settore tra gli addetti ai lavori. Eventuali problemi con il dowload o più nello specifico con il suo utilizzo, verranno completamente archiviati a giorni. Del resto, è quello che ci insegna la storia recente di queste distribuzioni, come constatato circa due anni fa sul nostro magazine.

In caso di difficoltà, è possibile ricorrere all’applicazione Intr@Web OnLine, tramite la quale gli operatori potranno procedere con compilazione e spedizione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Detto questo, restano disponibili diversi gestionali che contemplano anche la funzionalità Intrastat, fermo restando che la prima strada sia quella consigliata per tutti coloro che intendono capire come muoversi a stretto giro.

Dopo una breve fase di assestamento, ci metteremo subito alle spalle problemi sull’aggiornamento Intrastat 2024 con software Intraweb.