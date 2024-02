Non è il caso di andare nel panico se oggi Brawl Stars non funziona correttamente. Il titolo online, infatti, sta mostrando numerose anomalie nel corso di quest’ultima giornata di febbraio ma va subito precisato che non è in corso alcun down dei server di gioco o altro grave malfunzionamento. Semmai, è in atto una manutenzione straordinaria pensata per superare numerosissimi problemi.

Sono stati i canali ufficiali del titolo a ribadire i motivo dietro a Brawl Stars non funzionante in questa giornata. La manutenzione straordinaria è partita subito dopo le ore 9 italiane ma non è stato chiarito esattamente quanto l’intervento dei tecnici durerà. Si ipotizza che l’impossibilità di accedere al gioco o altri tipi di errori perdureranno fino al primo pomeriggio odierno ma saremmo lieti di constatare dei tempi di ripristino alla normalità più brevi.

Sottolineiamo ora quali sono gli interventi in corso sul titolo e quali problemi Brawl Stars saranno del tutto superati dopo il grosso intervento manutentivo. In prima battuta, dovrebbe essere del tutto superato proprio il bug del matchmaking per l’evento Hypercharge Unleashed. Quest’ultimo impediva ai giocatori di entrare in una partita, dunque era più che mai grave. Altri errori ai quali gli sviluppatori del game hanno posto rimedio sono quelli che non consentivano ai giocatori di passare a sbloccare Kit su Starr Road, o ancora che posizionavano gli utenti in un livello classificato prima dell’inizio della stagione classificata. Per finire, altre anomalie risolte sono quelle relative al hlocco di Mico controllato mentalmente e al ridimensionamento errato della guarigione di Doug.

Anche se Brawl Stars non funziona oggi, i giocatori non dovranno temere di aver perso tempo. Come dichiarato sempre attraverso i canali ufficiali del titolo, Hypercharge Unleashed tornerà dopo la manutenzione e la specifica durata dell’evento sarà prolungata di qualche giorno (anche se non meglio specificato di quanto).

Continua a leggere su optimagazine.com