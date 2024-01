La settimana appena iniziata si caratterizzerà per una vera e propria pioggia di SMS IT-Alert di test. Della nuova fase sperimentale per il servizio di allerta in caso di calamità naturali e pericoli di varia natura per la salute pubblica ci informa il Dipartimento di Protezione Civile italiana. La fine del 2023 si era contraddistinta soprattutto per un gran numero di prove generali proprio nelle regioni della penisola, prese nella loro totalità. Il nuovo corso prevede una nuova metodica riferita soprattutto ad aree limitate del territorio, poste intorno a grandi centri industriali o dighe.

Da oggi 22 gennaio e fino a venerdì 26 saranno diverse le regioni coinvolte dai test dei nuovi SMS IT-Alert. Nello specifico, si tratta dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana, della Valle D’Aosta. In più, la sperimentazione coinvolgerà anche la Provincia Autonoma di Bolzano.

Si parte con oggi 22 gennaio, in Piemonte. Alle ore 12:00 sarà simulato un incidente nucleare e i telefoni suoneranno nella città metropolitana di Torino. Domani 23 gennaio, alle ore 14:30, sarà la volte della simulazione di un incidente industriale presso TOSCOCHIMICA e dunque gli alert giungeranno nella provincia di Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI). Ancora, mercoledì 24 gennaio, alle ore 12:00, sarà la volta di nuovi incidenti industriali simulati in ben 4 regioni. In Calabria, il test riguarderà BUTANGAS e dunque i residenti di Montalto Uffugo, Luzzi, Rende e Rose (CS). Toccherà anche alla Campania e dunque ai residenti di Napoli nei pressi dello stabilimento Garolla provare il sistema della Protezione Cibile. Spazio anche ai test in Emilia-Romagna per gli abitanti di Modena nei pressi della SCAM S.P.A. e in Sardegna per chi si trova vicino a FIAMMA 2000 S.P.A. e perciò a Serramanna (SU) e Villasor (SU)

Il 25 gennaio, alle ore 12:00, l’SMS IT Aler arriverà a chi si trova in Basilicata vicino all’impianto di ENI S.P.A., in particolare ai residenti di Viggiano e Grumento Nova (PZ) e poi nella stessa giornata e nella stessa ora in Friuli-Venezia Giulia a chi abita presso RIR-GALA LOGISTICA S.R.L. e dunque agli abitanti di Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD). Sempre giovedì infine si sperimenterà il caso del collasso della Diga di Presenzano in Campania e in Provincia di Bolzano, quello della Diga di Monguelfo,

La carrellata di test della settimana appena iniziata si concluderà venerdì 26 gennaio con l’invio degli alert in Abruzzo per coloro che si trovano accanto all’impianto di GPL SODIFA S.R.L. de L’Aquila. In ultima battuta, le sperimentazioni riguarderanno anche il finto collasso della Diga di Ancipa in Sicilia e quella di Beauregard in Valle D’Aosta.

