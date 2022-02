Ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in considerazione oggi 17 febbraio, per quanto concerne il tanto atteso aggiornamento INTRASTAT 2022. Abbiamo affrontato l’argomento pochi giorni fa sul nostro magazine, nel tentativo di darvi tutti gli spunti del caso sulle novità introdotte con l’arrivo del nuovo. Stamane, però, ritengo utile fare uno step in più, in modo che tutti sappiano come muoversi in termini più pratici. Mi riferisco più in particolare all’invio della documentazione necessaria per essere sempre in regola.

Adeguiamoci all’aggiornamento INTRASTAT 2022 per inviare documenti

Quali sono le strade da seguire dopo l’aggiornamento INTRASTAT 2022 per inviare documenti in modo corretto? La soluzione più semplice in questo specifico contesto ci è data dal software intr@web. Si tratta di una piattaforma che ci viene fornita direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che dobbiamo scaricare sul nostro PC. Diverse le funzioni a nostra disposizione, visto che potremo compilare gli elenchi Intrastat, fino ad inviare telematicamente i modelli compilati.

La seconda soluzione ci porta direttamente all’applicazione Intr@Web OnLine. Il suo scopo è quello di consentire ai soggetti obbligati e a quelli delegati di effettuare attraverso il sito del sistema telematico doganale tutte le operazioni del caso. Mi riferisco, nel dettaglio, alla compilazione e alla spedizione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Sarà possibile anche ricevere risposta dall’Agenzia delle Dogane, ottenendo il numero di protocollo.

Infine, chi sta seguendo da vicino l’aggiornamento INTRASTAT 2022 può reperire in commercio svariati gestionali che prevedono anche la funzionalità Intrastat. Si tratta di strumenti che a conti fatti consentono la gestione di tutti gli acquisti e cessioni che vengono effettuate tra paesi UE. Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla ulteriori novità che potrebbero fare la differenza qui in Italia per le persone interessate.