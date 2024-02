Se state cercando un’offerta davvero ghiotta per acquistare finalmente l’iPhone 15, ecco che su Amazon è possibile puntare sul modello azzurro da 128GB di memoria interna ad una cifra decisamente più interessante. Infatti, grazie ad uno sconto del 18%, il prezzo finale è arrivato al di sotto degli 800 euro e prima d’ora non era ancora accaduto. Approfondendo l’offerta dal costo iniziale di 979 euro, ora è possibile acquistare questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna alla cifra di 799 euro.

Raggiunto nuovamente il minimo storico anche per iPhone 15 su Amazon con il prezzo aggiornato ad oggi

Siamo dunque a livelli più bassi rispetto all’offerta che vi abbiamo descritto giorni fa per San Valentino. Un risparmio importante che finalmente potrebbe avvicinare qualche utente ancora indeciso sul da farsi. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, ma soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro poi, di pochi giorni, questo iPhone 15 arriverà direttamente nelle vostre case.

Su Amazon è possibile anche sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. Un vantaggio che non può e non deve essere sottovalutato quando ci sono di mezzo cifre così elevate, seppur scontate. Un’offerta vantaggiosa che ovviamente sta a voi decidere se sfruttare o meno. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco che questo iPhone 15 può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche in tempo reale e rende il design unico.

L’elemento di spicco di questo iPhone 15 è la presenza del potentissimo processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Il comparto fotografico invece punta sul sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X e scatta foto ad altissima risoluzione. Infine ritroviamo il nuovo connettore USB-C.