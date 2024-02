Inizia a calare il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon, grazie a degli sconti più che interessanti presenti su Amazon. Dopo insomma qualche mese dal suo approdo sul mercato, ecco che si può puntare su un risparmio anche abbastanza cospicuo nell’acquistare questo ultimo top di gamma di stampo Apple. Analizzando l’offerta del famoso sito di e-commerce, oggi è possibile acquistare l’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna ad un prezzo più conveniente grazie allo sconto del 15%. Quest’ultimo è stato applicato sul prezzo da listino di 979 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 829 euro.

Inizia nuovamente a scendere il prezzo dell’iPhone 15 a San Valentino: dettagli sulla nuova offerta

Leggero calo, insomma, rispetto a quanto riportato la scorsa settimana. Come si può notare si ha modo di risparmiare 150 euro e non è una cifra da poco considerando il prodotto di ultima generazione di stampo Apple. C’è disponibilità immediata su Amazon e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, quindi nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 arriverà direttamente nelle vostre case. Si ha inoltre la possibilità anche di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di acquisto.

Questo iPhone 15 è la scelta di giornata di Amazon, quindi anche il sito di e-commerce consiglia fortemente di approfittare di tale offerta. Rinfreschiamovi ora la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano tale top di gamma. L’iPhone 15 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Ritroviamo la Dynamic Island che mostra notifiche in tempo reale, con un design che si avvicina ai modelli Pro dello scorso anno.

Infatti la variante base della serie precedente non prevedeva tale novità estetica. Lato hardware spazio al potente processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine non manca il potente sensore fotografico principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X.

