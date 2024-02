Sabrina Ferilli è la protagonista assoluta di Gloria, la fiction Rai che segna il suo ritorno sul piccolo schermo. L’attrice romana mancava dal 2012, anno in cui ha recitato in Né con te, né senza di te.

La serie strizza l’occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema – “Viale del Tramonto” ed “Eva contro Eva” – e a una serie di grande successo come la francese “Call My Agent”.

Gloria, in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio su Rai 1, è la fiction che gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.

Gloria è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso e per il ruolo Sabrina Ferilli – che ha subito amato il personaggio per le sfumature di dramma e comicità che lo caratterizzano – è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista. Ad affiancarla un cast di attori amatissimi la cui presenza contribuisce a esaltare la divertente gamma di caratteristiche, dal narcisismo all’egoismo spudorato, che Sabrina Ferilli ha saputo donare alla sua Gloria Grandi, insieme a umanità, simpatia e fragilità. Tra questi, Massimo Ghini con il quale ricrea una coppia cinematografica e televisiva di grande successo.

La scrittura dei sei episodi della serie è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e a due sceneggiatori noti per la capacità di unire dolce e amaro con ironia e irresistibile crudeltà: Fausto Brizzi e Paola Mammini (“Perfetti Sconosciuti”).

Stasera, 19 febbraio, va in onda la prima puntata composta da due episodi. In Momenti di Gloria, Gloria (Ferilli), un tempo regina del cinema, ora vive nell’ombra dell’oblio e della rabbia. Vuole riprendersi la scena partecipando come protagonista al nuovo film di Sergio Rubini (se stesso), ma lui nemmeno si fa trovare al provino. Dopo aver fatto degli esami clinici, Gloria scopre di avere una piccola cisti. Questa scoperta getta ancora una volta un’ombra sulla sua vita.

A seguire, l’episodio 1×02 dal titolo Il piano. Gloria, spinta dal suo agente, Manlio (Massimo Ghini), decide di ingigantire il problema di salute. Il piano funziona, perché ottiene l’attenzione dei media. Inizialmente incerta, Gloria accetta di fingersi malata, costruendo intorno a sé una tela di menzogne per riguadagnare il successo. Il piano riesce, ma nella sua vita ripiomba anche l’ex marito Alex (Sergio Assisi), convinto, come tutti, che Gloria sia in pericolo di vita.

L’appuntamento con Gloria è per stasera ore 21:30 su Rai1.

