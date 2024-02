Sabrina Ferilli è Gloria, nella nuova fiction di Rai1, che segna il ritorno dell’attrice romana sul piccolo schermo. “Si mette in gioco profondamente”, ha spiegato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, introducendo la nuova produzione televisiva.

Gloria è “una commedia agrodolce, sarcastica e graffiante, che prende in giro il mondo del divinismo e della comunicazione.” Sabrina Ferilli interpreta un’ex diva dello schermo, che vuole assolutamente tornare a fare cinema. Trovare il suo posto, però, non sarà affatto semplice.

“E’ una commedia all’italiana, disseminata di camei nella quale volevo che fosse tutto tremendamente vero”, ha raccontato la Ferilli in conferenza stampa. Gloria è “una donna insopportabile e ingestibile che non riesce ad accettare di essere passata di moda.”

Il nome della protagonista non sembra essere scelto a caso, e rimanda a un’altra diva dell’età d’oro di Hollywood. “Viale del Tramonto”, ha spiegato l’attrice. Nella fiction, però: “La protagonista non viene superata dall’età delle colleghe, ma da modo di raccontare se stessi nei social”.

Oltre all’intramontabile classico “Viale del Tramonto”, la fiction stizza l’occhio anche a “Eva contro Eva”, e alla serie Sky Call My Agent.

Il ritorno in Rai della Ferilli significa che la vedremo in altri progetti? Per ora l’attrice lo esclude. “Preferisco fare una cosa alla volta. Si racconta sempre la rivalità tra donne perché un cliché. Questa serie inverte i registri, mi sono divertita molto a farlo anche per questo”.

Una cosa è certa: non la vedremo mai condurre Sanremo! “Non sono capace, è una cosa enorme, non saprei da dove iniziare, a ognuno il suo mestiere”.

Sabrina Ferilli ha saputo donare al suo personaggio, Gloria Grandi, tante sfaccettature: simpatia, umanità e fragilità.

Gloria va in onda in tre serate su Rai1: il 19, il 16 e il 27. Nel cast, oltre alla Ferilli, anche Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi.

