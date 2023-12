Sky ha rilasciato il trailer della nuova serie Original, Un Amore, con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che sarà trasmesso a febbraio e in contemporanea disponibile in streaming su NOW.

La serie in 6 episodi è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi. La sceneggiatura è curata da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e Stefano Accorsi, mentre la regia affidata a Francesco Lagi.

Un Amore – Trama

La serie racconta la storia di Alessandro e Anna, due ragazzi che si incontrano in Spagna durante un viaggio Interrail, alla fine degli anni ’90. Tra loro scoppia subito la scintilla, ma il loro è un rapporto che non può continuare, perché il destino li porta a separarsi. Restano però in contatto e decidono di scriversi lettere, ma, ciononostante, non trovano mai il coraggio di incontrarsi di nuovo. Si ritrovano però a Bologna, 20 anni dopo il loro primo incontro, e scoprono che i loro sentimenti sono rimasti intatti. Dovranno però fare i conti con le difficoltà della vita, che negli anni è diventata molto più complicata di quando erano poco più che adolescenti.

Un Amore – Cast

Oltre ai due protagonisti, Accorsi e Ramazzotti, entrambi vincitori del David di Donatello e amatissimi dal pubblico, fanno parte del cast di Un Amore anche:

Alessandro Tedeschi, nei panni del marito di Anna

Andrea Roncato

Ivan Zerbinati

Ottavia Piccolo, che interpreta la mamma di Alessandro

Luca Santoro e Beatrice Fiorentini interpretano invece Alessandro e Anna da giovani

Continua a leggere Optimagazine