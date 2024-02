Nome: Francesco

Cognome: Gramuglia

Anno di nascita: 1987

Città: Garbagnate Milanese

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Frank Gramuglia

Almeno una volta al giorno ci imbattiamo in suo video mentre scrolliamo le reel su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Frank Gramuglia ha uno stile unico: si presenta sempre con l’outfit da ufficio mentre dialoga (leggasi litiga) con colleghi, capi, clienti e collaboratori con vere e proprie sbroccate. Episodi che non capitano nel mondo reale, ma che viviamo nella nostra testa.

Quante volte avremmo voluto mandare al sacrosanto indirizzo i nostri datori di lavoro o i clienti molesti? Quante volte vorremmo liberarci dai colleghi lavativi o petulanti? Non tante, tutte. Frank Gramuglia racconta tutto questo, con un crescendo di nervosismo che inizia con le parole degli interlocutori e culmina con le risposte ciniche del protagonista.

La sua fama lo ha reso uno dei creator più seguiti in Italia, e in qualche occasione ha collaborato con altri creator famosi come Mandrake e artisti come gli Articolo 31.

Dal lavoro in hotel ai social

Come spesso si racconta sui content creator, anche Frank Gramuglia si è lasciato il lavoro alle spalle una volta scoperta la potenzialità dei social. Nato a Garbagnate Milanese nel 1987, Francesco ha un diploma in perito informatico e una laurea in Scienze Politiche.

Dopo la laurea e dopo aver lavorato per un brevissimo periodo con il padre in un bar di Arese (Milano), un suo amico lo chiama per un posto da receptionist in un albergo. La carriera è in continua ascesa, con la scalata da receptionist a proprietario di un hotel a Rho. A quel punto iniziano i problemi: le frizioni con un suo superiore diventano una persecuzione fatta di lettere di richiamo e trasferimenti. “È la strategia che le aziende fanno quando vogliono che tu te ne vada”, ha spiegato al Corriere della Sera.

Con il lockdown Frank inizia a postare video su Instagram e TikTok. Il successo arriva da subito: Gramuglia lascia il lavoro e si dedica ai social. E i suoi ex capi? “Uno mi ha fatto sapere che non lo facevo ridere. Ma pensa un po’”, ha detto al Corriere.

