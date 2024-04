Nome: Amine

Cognome: Hafsa

Anno di nascita: 2004

Città: Roma

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Amine Hafsa

Amine Hafsa è un giovanissimo tiktoker che segue la tendenza, e grazie a questa sua ambizione ha conquistato più di 180 mila follower. “Segue la tendenza” perché crearsi un’immagine da duro con tante possibilità nel proprio quartiere è ciò che sui social, specialmente se parliamo del colosso cinese, vince in termini di interazioni. Sul suo profilo Amine si fa chiamare Hafsus ed è solito mostrarsi mentre sfreccia a bordo di una supercar o di un motorino senza indossare il casco. In altre occasioni lo vediamo insieme ai suoi amici in giro per il quartiere, ora in una stazione metro e ora in un campo da basket.

Abbiamo parlato di 180 mila follower, e a questo valore si devono aggiungere le due milioni di visualizzazioni che hanno totalizzato le sue reel su TikTok. Grazie a questa attività social, Amine Hafsa è uno dei tiktoker più seguiti del territorio romano, che nei suoi spaccati di vita nel quartiere di Tor Bella Monaca rivedono la propria quotidianità.

L’arresto

Il 2 aprile 2024 Amine Hafsa è stato arrestato durante una maxi operazione della polizia. Il 20enne sarebbe stato sorpreso mentre spacciava stupefacenti e mentre tentava di nasconderli dietro un cespuglio, dove gli agenti avrebbero trovati almeno 22 dosi tra cocaina e crack. La notizia è comparsa sui principali quotidiani nazionali, come Fanpage e Repubblica. “Faccio il tiktoker”, avrebbe detto Amine Hafsa agli agenti mentre lo arrestavano. Insieme a lui sono state arrestate altre 4 persone.

In tasca, secondo Repubblica, Amine Hafsa avrebbe avuto 1075 euro e viaggiava a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio. Probabilmente si trovava fuori casa, per strada, in attesa di clienti. Il suo ultimo post su TikTok è stato pubblicato alle 2 di mattina, poche ore prima dell’arresto.

