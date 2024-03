Nome: Denis

Cognome: Dosio

Anno di nascita: 2001

Città: Forlì

Piattaforme: Instagram, OnlyFans

Categoria: Creator

Chi è Denis Dosio

Nato a Forlì nel 2001, Denis Dosio è un giovanissimo influencer e content creator con al seguito migliaia di fan. Di origini brasiliane, Denis si diploma in Ragioneria e contestualmente apre il suo primo canale YouTube dal titolo Denis Dosio, dove pubblica brevi filmati in cui racconta aneddoti e scherza con i follower. Una presenza fissa nei suoi video è il fratello Manuel Dosio, al quale è molto legato e con il quale realizza numerosi contenuti. Il suo carisma lo ha portato a partecipare al Grande Fratello Vip 2020 e a La Pupa E Il Secchione. Il suo aspetto fisico ha conquistato in poco tempo i suoi follower, assidui frequentatori del canale Instagram. Col tempo Denis Dosio è sbarcato anche su OnlyFans, dove pubblica contenuti per adulti riservati ad un pubblico pagante.

La squalifica dal GF Vip nel 2020

Nel 2000 Denis Dosio è stato eliminato dal Grande Fratello Vip dopo l’accusa di aver bestemmiato in diretta. Nonostante i suoi tentativi di giustificarsi, Alfonso Signorini era rimasto impassibile e fermo sulle posizioni del programma.

La presunta aggressione a Mykonos

Nel 2019 Denis Dosio ha presentato denuncia dopo essere rimasto ferito a Mykonos, presso il club Tropicana, durante l’estate. Per la vicenda era finito a processo un ragazzo di 27 anni originario di Bari accusato di avergli lanciato un bicchiere di vetro e di averlo colpito sulla fronte. Nel 2024 l’imputato, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato assolto “per non aver commesso il fatto”. Secondo l’avvocato dell’imputato, l’accusa di Dosio contrastava con la normativa vigente in Grecia, secondo la quale i locali sono obbligati a somministrare bevande esclusivamente in bicchieri di plastica.

