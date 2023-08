Nome: Giuseppe

Cognome: Ninno

Anno di nascita: 1984

Città: Brindisi

Piattaforme: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Mandrake

Mandrake è il nome d’arte di Giuseppe Ninno, nato a Brindisi nel 1984 e oggi popolare sui social per aver ideato una vera e propria sit com che racconta le avventure della famiglia Imbarazzi. Personaggi principali sono il piccolo Giuseppe, la madre, il padre e l’amico figlio di un malavitoso.

Tutti i personaggi sono interpretati da lui stesso, riconoscibili dai diversi outfit: mentre quello del piccolo Giuseppe cambia sempre, la madre ha sempre addosso una vestaglia rossa mentre il padre porta un paio di occhiali e un pigiama rosa. Prima di sbarcare sui social come content creator, Giuseppe Ninno ha lavorato per un’azienda di Roma. Da questa prima esperienza ha ereditato il nome di Mandrake, ispirato al personaggio interpretato da Gigi Proietti nella saga Febbre Da Cavallo.

Dopo il suo primo video pubblicato sui social, Giuseppe ha notato subito il suo successo e da quel momento ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi interamente alla sua nuova attività. “Certo, la mia famiglia era preoccupata. Qui al Sud non è così facile mollare un lavoro sicuro. All’inizio sembrava un suicidio ma ora sono contentissimo”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

Il suo rapporto con l’algoritmo

A Fanpage Giuseppe Ninno ha spiegato di non credere nell’algoritmo, quanto alla qualità dei contenuti: Mandrake non bada agli orari in cui pubblicare i video, bensì si basa sull’istinto.

Su Instagram vanta quasi 800 mila follower mentre su TikTok arrivano a più di due milioni. Nei video pubblicati vediamo sempre la madre alle prese con un figlio maldestro e un marito pigro e polemico: i dialoghi sono veloci e isterici, spesso impreziositi da interventi dialettali.

