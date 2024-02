L’app Audible di Amazon è l’ideale per chi vuole tenersi aggiornato con audiolibri e podcast, per chi ha problemi di vista e non vuole rinunciare all’ultima uscita del suo scrittore preferito o anche chi cerca semplicemente di acculturarsi con il minimo sforzo accedendo ad una libreria più che ampia di contenuti. Il servizio esiste da molti anni, ma negli ultimi tempi si sta facendo sempre più interessante per la sempre più ampia varietà della proposta.

Funzionamento

L’app Audible è naturalemente gratuita sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad e sul Play Store per i dispositivi Android. A fronte della natura free dell’applicazione, è giusto chiarire subito che il servizio Amazon prevede un costo. Dopo un periodo variabile di prova (in genere 30 giorni ma, in occasione di periodi speciali anche più lungo), la spesa mensile per usufruire dei contenuti è attualmente pari a 9,90 euro in Italia.

Al primo accesso allo strumento di ascolto, è richiesta l’autenticazione con l’account Amazon. Questo passaggio servirà per sincronizzare i dati personali, in primis quelli di pagamento per l’abbonamento mensile o gli eventuali acquisti singoli dei contenuti. La gestione del proprio account è semplice ed intuitivsa, anche nel caso in cui si voglia disattivare velocemente la propria offerta per i contenuti proposti.

Ciò che viene offerto da Audible è in continuo divenire. Per il momento, parliamo di ben 70.000 titoli tra audiolibri e podcast, tutti a disposizione degli abbonati. Le funzionalità per l’ascolto dei contenuti sono tanto variegate. In primis, è possibile procedere al download programmato dei prodotti audio per fruire dell’esperienza di ascolto sempre, anche quando non si ha a disposizione una rete mobile come del Wi-Fi. Come opzioni di ascolto davvero utili poi, ci sono quelle per modificare la velocità di riproduzione, impostare un timer entro il quale l’audio verrà interrotto, e naturalmente tutte le principali funzioni del player per spostarsi rapidamente da capitolo a capitolo, da episodio ad episodio, o semplicemente 30 secondi in avanti o 30 secondi indietro.

L’app Audible consente naturalmente di gestire al meglio la libreria di tutti i contenuti più amati, appena ascoltati o di prossima fruizione. Ancora è possibile sfissare dei segnalibri all’interno dei contenuti, per ascoltare e riascoltare a proprio piacimento ciò che colpisce maggiormente. Una menzione speciale per lo strumento merita la modalità Auto pensata per evitare al massimo le distrazioni durante l’ascolto in guida. Fermo restando che bisogna porre la massima attenzione all’utilizzo del servizio quando ci si sposta autonomamente su un mezzo, Amazon ha creato un’interfaccia super semplificata per sperimentare contenuti in mobilità, con un paio di comandi soltanto.

Usabilità

L’app Audible ha un menù principale essenziale e navigabile facilmente attraverso le sue funzioni. Gli utenti hanno a disposizione una sezione home denominata Benvenuto in cui sono raccolti i prodotti affini alle preferenze già espresse per futuri ascolti. Poi c’è a disposizione una Libreria che raccoglie tutto quanto già fruito o comunque scaricato per futuri ascolti. Una scheda Esplora inoltra consente di effettuare tutte le ricerche possibili di nuove esperienze audio. Per finire, il comando Profilo restituisce ogni dettaglio del proprio account con la possibilità di scegliere nuove impostazioni per migliorare l’esperienza con il servizio. Da qui è possibile, tra le altre cose, limitare il tempo di utilizzo dello strumento, misurare il livello di uso dei contenuti e dunque collezionare badge che descrivono la propria esperienza d’uso.

