In quest’ultimissima parte di aprile siamo in grado di commentare delle interessantissime indiscrezioni relative agli iPhone 16 giunte dal noto leaker Sonny Dickson, considerato pure molto autorevole in quanto a soffiate provenienti dal mondo Apple. L’informatore, proprio in queste ore, ha comunicato attraverso i suoi canali social quelle che dovrebbero essere le misure degli schermi dei prossimi melafonini e possiamo ritenere la soffiata abbastanza verosimile.

La prima cosa da far notare ai nostri lettori è che Dickson ipotizza dimensioni tutte diverse per ogni modello dei prossimi iPhone 16, a differenza di quanto accadeva nel passato. Si tratterebbe senz’altro di una novità, visto che per iPhone 14 e 15 (ad esempio) le diagonali delle varianti standard Pro sono state identiche ossia 6.1 pollici e così quelle dei modelli Plus e Pro Max ossia 6.7 pollici.

Dopo la dovuta premessa appena riportata, ecco dunque quali dovrebbero essere le dimensioni esatte dei display degli iPhone 16. Così come visibile anche nell’immagine di apertura articolo sempre condivisa da Sonny Dickson, l’iPhone 16 standard dovrebbe avere un display da 6,1 pollici, per l’iPhone 16 Pro invece Apple avrebbe pensato ad un pannello da 6,3 pollici. Ancora, l’iPhone 16 Plus dovrebbe mantenere la consueta dimensione dei diretti predecessori ossia quella da 6,7 ​​pollici e infine il Pro Max arriverebbe a ben 6,9 pollici

Gli iPhone 16 non arriveranno prima di settembre prossimo, nel corso del tradizionale keynote di fine estate Apple. A parte tutte le possibili novità di natura hardware della prossima serie di melafonini, i cambiamenti più attesi sono quelli di natura software. Grazie all’arrivo di iOS 18, ecco che i prossimi smartphone avranno integrate molte funzioni di intelligenza artificiale. Dunque, con la loro uscita, Apple dovrebbe colmare il gap che si è venuto a creare con il suo concorrente di sempre Samsung al lancio dei recenti Galaxy S24.

