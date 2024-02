Se state pensando di acquistare un iPhone 15, ma con una memoria più ampia, sicuramente può fare al caso vostro l’offerta proposta quest’oggi da Amazon per il modello verde da 256GB di memoria interna. In questo caso si ha modo di sfruttare uno storage interno sicuramente più ampio, adatto per coloro che si ritrovano a salvare sul proprio iPhone un numero elevato di file di qualsiasi genere. Chiaramente con l’aumento della ROM lievita anche il prezzo, ma qui troviamo uno sconto che può agevolare qualche utente desideroso di puntare su tale device.

Tornato l’iPhone 15 da 256 GB a prezzo basso su Amazon il 6 febbraio: cosa sappiamo sulla nuova offerta

Una promozione tutto sommato in linea con quella descritta la scorsa settimana. Infatti è stato applicato il 14% di sconto sul prezzo da listino di questo iPhone 15 verde da 256GB, ossia di 1109 euro, arrivando quindi al costo attuale di 959 euro. Cifra sicuramente più bassa, che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sul da farsi. C’è disponibilità immediata su Amazon, ma soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 15 (256 GB) - verde

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 verde da 256GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case. C’è poi la possibilità, proprio per agevolare gli utenti che hanno intenzione di approfittare di tale offerta, di pagare a rate con Cofidis. Questa soluzione permetterà a molti di dilazionare la spesa nel tempo, senza spendere l’intera cifra in un’unica volta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 15 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Il punto di forza è il processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Lato fotografico spicca il sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

