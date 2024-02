Non solo Sanremo 2024: anche stasera, sulla guida tv, c’è una vasta gamma di programmi alternativi per chi non è interessato a seguire il festival della canzone italiana.

Tanti film, ma anche serie tv e attualità, sono tanti i titoli in onda stasera, giovedì 7 febbraio.

Si comincia con NCIS 20 su Rai2, che trasmette l’episodio 23 della stagione. Intitolato Gioco di squadra, segue il crossover con NCIS Hawai`i e NCIS Los Angeles, che si uniscono per risolvere un caso ad alto rischio. Un’unica indagine che si dipana lungo tre episodi, pensati nel ventesimo anno di vita della serie che racconta le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa. A Washington, sede del Naval Criminal Investigative Service, per partecipare alla festa di pensionamento del loro istruttore del FLETC, Dale Harding, arrivano Jane Tennant e Jesse Boone dalle Hawaii, e G. Callen e Sam Hannah da Los Angeles.

Su Rai3 c’è l’appuntamento con l’attualità di Chi l’ha visto?. Come è morta Liliana Resinovich? Le indagini proseguono in attesa delle risposte dell’autopsia disposta dal giudice che ha respinto la richiesta di archiviazione. Qualcuno ha informazioni utili?

Su Rai4 c’è il programma di Giordano Bruno, Fuori dal coro.

Su Canale5 c’è Terra Amara con la puntata speciale in fascia serale. Fikret crede che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha solo per mettere mano all’azienda Yaman, ma Lutfiye gli spiega che il loro amore è sincero. Mahmut si fa arrestare dichiarandosi colpevole di aver sparato a Zuleyha, ma Mehmet-Hakan è convinto che dietro, in realtà, ci sia la mano di Abdulkadir e di Vahap. Intanto, Cukurova è scossa da una notizia di attualità: Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d’armi della Turchia. Il diretto interessato, Abdulkadir e Vahap cercano di far luce sulla vicenda. Fikret sta vicino a Zuleyha, tornata a casa dall’ospedale, scatenando la gelosia di Betul. Quest’ultima, poi, scopre la vera identità di Hakan…

Su Italia1, appuntamento con l’action con il film Bus 657. Francis è un padre disperato perché non ha i mezzi economici per pagare le cure del trattamento medico di cui necessita assolutamente la figlia Sydney. Alla fine l’uomo vede come estrema possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casinò. Ma quando la situazione sfugge loro di mano, i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus 657. Man mano che la situazione si aggrava, emerge come il dirottamento del bus non sia in realtà del tutto frutto del caso.

Continua a leggere su optimagazine.com.