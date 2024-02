Salta la messa in onda di Terra Amara domenica 4 febbraio. La serie turca si sta avvicinando alla fine, e l’intenzione di Mediaset sembra quella di centellinare, per permettere agli spettatori di Canale 5 di godersi meglio gli episodi.

Per cercare di contrastare Sanremo, la rete piazzerà quindi Terra Amara in due prime serate. Come vi avevamo anticipato quindi, le vicende di Zuleyha, Hakan e Fikret nella quarta e ultima stagione continueranno mercoledì e giovedì nella fascia serale. La serie continuerà comunque ad essere trasmessa dal lunedì al venerdì pomeriggio; al sabato, la programmazione resterà invariata con un episodio lungo dalle 14:45 alle 16:30.

Cosa vedremo in questi nuovi episodi? Gli occhi saranno puntati, di nuovo, su Zuleyha e Mehmet-Hakan, la cui relazione si intensifica, sotto gli occhi di Fikret, sempre più geloso dei due. Betul, invece, scoprirà che dietro Mehmet si nasconde Hakan, l’arci nemico di Demir Yaman.

Ecco le anticipazioni di mercoledì 7 febbraio, nell’episodio in onda la sera:

Zuleyha è ricoverata in terapia intensiva a seguito del ferimento da parte di Vahap. Fikret è convinto che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha soltanto per impadronirsi interamente dell’azienda Yaman ed esprime il suo dissenso a Lutfiye, la quale sostiene invece che l’amore tra i due è sincero. Nel frattempo, Mahmut, armato di fucile, grida in mezzo alla strada principale di Cukurova di essere stato lui a sparare a Zuleyha, viene fermato e interrogato e conferma la sua colpevolezza. Mehemet-Hakan, però, non è convinto della versione fornita da Mahmut poiché sospetta che dietro all’attentato per cui Zuleyha rischia la vita in realtà ci sia la mano di Abdulkadir e Vahap, che volevano attentare alla sua, di vita. Zuleyha, ormai uscita dal coma, rivede Hakan-Mehmet e finalmente si promettono amore eterno.

Tutta Cukurova è scossa da una notizia di attualità: Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d’armi della Turchia. Si parla di una sparatoria avvenuta in un suo magazzino, durante la quale dieci dei suoi uomini hanno perso la vita. Hakan, Abdulkadir e Vahap decidono di indagare per trovare il colpevole, ma con estrema cautela. Fikret, che era partito con Betul e Kerem Ali per una vacanza a Adalia, torna subito a Cukurova per stare vicino a Zuleyha, con immensa rabbia di Betul. Alla televisione, un giornalista mostra una foto di Hakan Gumusoglu di spalle e tutti si chiedono chi mai possa essere. L’indomani, Zuleyha e Mehmet annunciano alla stampa che presto si sposeranno. Intanto, alla villa, Betul scopre la vera identità di Hakan Gumusoglu quando si imbatte in una vecchia foto della nonnina, in cui sono ritratti Demir e Mehmet-Hakan.

Queste invece le anticipazioni dell’episodio di giovedì 8 febbraio nella fascia serale:

Fikret pone la sua fidanzata Betul dinanzi al fatto compiuto: accorso alla tenuta Yaman in aiuto di zia Lutfye, annuncia l’imminente cena che loro due avrebbero già in programma per comunicare pubblicamente la data delle loro nozze. Turbato dall’apprendere della Conferenza Stampa, reagisce millantando decisioni mai prese né discusse.

Fikret, Betul, Lutfiye, Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un’occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese. Sia Betul che Hakan pensano finalmente di potersi lasciare la loro vecchia vita alle spalle, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste. Nel frattempo, Azize si sta riprendendo dalla brutta caduta, ma Fadik sospetta che non si sia trattato di un incidente. Infatti, nel cuore della notte, Azize va a svegliare Zuleyha dicendole che è stata Betul a spingerla e non vuole che entri più in casa. Zuleyha, però, è convinta che si tratti solo di un brutto sogno. In uno dei suoi giri nelle terre degli Yaman, Saniye si imbatte in un gruppo di operai che sta costruendo una recinzione. Gli uomini le spiegano che è stato Ekrem ad ordinarlo e Saniye se ne va in collera e meditando vendetta.

Betul inizia a pentirsi di avere preso accordi con Abdulkadir. Come se non bastasse, lui le rivela di volersi impossessare anche dei terreni appartenenti a Fekeli. Saniye scopre che Ekrem sta facendo recintare un terreno di proprietà degli Yaman. Zuleyha si reca da lui per chiedere spiegazioni, ma Ekrem le dice di avere acquistato quel terreno da un uomo sconosciuto. Zuleyha viene così a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa. Non crede ai suoi occhi quando scopre che ad aver autorizzato la vendita è stata proprio Betul.

L’appuntamento con Terra Amara è per la serata del 7 e 8 febbraio alle 21:30.

