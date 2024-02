In tanti da alcuni giorni a questa parte si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 17.3.1, considerando il fatto che dovrebbe essere questo il prossimo appuntamento fissato da Apple dal punto di vista dello sviluppo software. Non abbiamo ancora date ufficiali, visto che il produttore non si è sbilanciato sotto questo di vista, ma è chiaro che prima di iOS 17.4, la cui uscita dovrebbe essere prevista a marzo secondo gli ultimi report che abbiamo portato alla vostra attenzione, ci saranno altre novità. In un contesto del genere, qualcosa potrebbe muoversi addirittura nel giro di pochissimi giorni.

Capiamo quando esce l’aggiornamento iOS 17.3.1: stanno arrivando segnali chiari da Apple oggi 6 febbraio

Secondo le informazioni fornite in queste ore da MacRumors, sembra che Apple stia testando internamente il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 17.3.1 per iPhone, sulla base delle prove effettuate di recente con la versione del software nei registri di analisi del sito Web in questione. Si tratta di test effettuati anche questa settimana, motivo per il quale la distribuzione del pacchetto software dovrebbe essere imminente. In situazioni del genere diventa fondamentale capire se l’upgrade sia o meno portatore di bug. In caso di risposta negativa, un firmware minore tende ad essere distribuito nel giro di poche ore.

Insomma, l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.3.1 potrebbe esserci già tra oggi e domani. Al più, nel giro di una settimana, visto che Apple tende ad essere davvero molto rapida con la patch secondarie, per poi dedicarsi ad upgrade più importanti come iOS 17.4. Sulla carta, come accennato, dovrebbe essere un aggiornamento minore che risolve bug del software e vulnerabilità della sicurezza. Al contrario, iOS 17.4 dovrebbe portare con sé modifiche all’App Store nell’UE, trascrizioni dei podcast di Apple, SharePlay per HomePod, nuove emoji, oltre ad introdurre novità per la nuova versione di CarPlay.

Occhi aperti dunque, in vista dell’uscita dell’aggiornamento iOS 17.3.1 qui nel nostro Paese.

