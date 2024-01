Manca poco al rilascio ufficiale del tanto atteso aggiornamento con iOS 17.4, considerando il fatto che le anticipazioni fornite ad inizio settimana con un altro approfondimento ci hanno consegnato uno scenario per il quale Apple, a conti fatti, pare intenzionata ad anticipare le tappe. In uno scenario del genere, però, diventa importante dare chiari segnali al mercato ed al pubblico della mela morsicata, se pensiamo al fatto che stia arrivando sul mercato un pericoloso competitor come il Samsung Galaxy S24.

Più vicini all’uscita l’aggiornamento iOS 17.4 con funzione AI: si vuole dare una risposta al Samsung Galaxy S24

Se da un lato siamo oggettivamente vicini all’uscita del nuovo aggiornamento iOS 17.4, al contempo occorre andare oltre i discorsi relativi alle tempistiche. Se non altro, perché da alcuni giorni a questa parte di parla con insistenza di una specifica funzione AI che sarebbe stata concepita per rispondere al Samsung Galaxy S24. Vedere per credere quanto riportato sotto questo punto di vista da SamMobile, da sempre vicino al produttore coreano.

In attesa della vera e propria svolta sul fronte intelligenza artificiale, attesa con l’arrivo sul mercato dei prossimi iPhone 16, per ora dovremo accontentarci di alcune novità software, come quelle destinate ad esordire tramite il prossimo aggiornamento iOS 17.4. In questo senso, occhi puntati sulla tanto chiacchierata app Podcast standalone, che dovrebbe essere in grado di generare in modo intelligente trascrizioni per i podcast in autonomia.

Le lingue supportate per la trascrizione automatica, per ora, dovrebbero essere inglese, tedesco, francese e spagnolo. Sarà inoltre possibile scaricare e modificare una delle trascrizioni generate automaticamente dall’app e ricaricarle. Insomma, un interessante assaggio di AI, in vista del rilascio dell’aggiornamento iOS 17.4. Solo in questo modo, fino a settembre, sarà possibile fare marketing e rispondere alle specifiche dei recenti Samsung Galaxy S24.