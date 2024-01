Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere assolutamente in esame in queste ore, in merito ad alcuni problemi incontrati dagli utenti che hanno deciso di installare immediatamente iOS 17.3 beta 2. Si tratta di un ulteriore rilascio da parte di Apple che, almeno sulla carta, dovrebbe avvicinarci all’aggiornamento in versione stabile e definitiva, ma allo stato attuale abbiamo non poche lamentale che per forza di cose hanno fatto scattare una sorta di alert nella mente del pubblico. Vediamo in quale direnzione stiamo andando nelle ultime ore, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Evidenti problemi per gli iPhone sui quali si prova ad installare iOS 17.3 beta 2 in queste ore

Se da un lato con l’ultimo aggiornamento ufficiale legato alla famiglia di iOS 17.2 sono stati superati svariati bug, anche connessi alla batteria secondo le informazioni che vi abbiamo riportato non molto tempo fa, la questione appare più delicata oggi 4 gennaio. Come si manifestano i problemi delle ultime ore per chi ha tentato di installare iOS 17.3 beta 2? Secondo le testimonianze raccolte stamane, pare che alcuni possessori di ‌iPhone‌ compatibili con il pacchetto software non siano stati in grado di portare a termine la procedura, al contrario di quanto avvenuto con le precedenti release.

In pratica, queste persone hanno trovato i loro dispositivi bloccati nel corso del ciclo di avvio con uno schermo nero vuoto e con una ruota che gira congelata. Insomma, classico congelamento dello schermo. In ogni caso, più fonti sottolineano che il semplice ripristino alla versione precedente di iOS 17.3 o al software iOS 17.2.1 dovrebbe in qualche modo risolvere il problema.

Conoscendo lo storico di Apple, è altamente probabile che nelle prossime ore (o comunque già nella giornata di giovedì) ci possa essere un ulteriore rilascio con cui dovremmo metterci alle spalle tutte le problematiche connesse ad iOS 17.2 beta 3.

Continua a leggere su optimagazine.com