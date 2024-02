Il Tre non è più solo il suo nome d’arte ma anche l’orario in cui si esibirà per la prima volta al Festival con il brano inedito Fragili.

Guido ci scherza su ma andrà a finire più o meno così. Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, martedì 6 febbraio, si esibiranno tutti i 30 artisti in gara nella quinta edizione di Amadeus. Le esibizioni inizieranno intorno alle 20.40, orario di inizio della kermesse canora. Si andrà avanti fino alle 2, dice il direttore artistico in conferenza stampa.

Qualche ritardo, però, è da ipotizzare. Forse Il Tre non si esibirà precisamente alle 3.00 del mattino ma sicuramente la sua esibizione sarà a ridosso delle 2.00, un orario non molto comodo per molti.

Il direttore artistico, però, ha già trovato una soluzione: i cantanti che si esibiscono ad inizio serata nella prima puntata del Festival si esibiranno poi nella parte finale. Coloro che invece, come Il Tre, sono stati inseriti alla fine della scaletta della prima serata, nell’esibizione successiva si esibiranno nella prima parte.

Il Tre commenta ironicamente la sua posizione in scaletta sui social e scrive: “Stasera salirò sul palco. Il Tre non è più solo il nome ma anche l’orario. Vi voglio bene e manderò un bacione a chi mi aspetterà sveglio”.

Poi aggiunge: “Come inizio poteva andare meglio, però, comunque, non ci perdiamo d’animo perché 1. Punti al Fantasanremo. 2. Va be, non è importante, ci vediamo alle 3 di mattina ma comunque vi voglio bene. Dai, rimanemo svegli, che vi devo dì. Da Il Tre al 30esimo è un attimo”.