Parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2024.

Cosa vedremo nella prima serata di martedì 6 febbraio? L’esibizione di tutti gli artisti in gara: in 30 si esibiranno nella prima serata di Sanremo 2024 e presenteranno per la prima volta i rispettivi brani inediti in gara. A differenza delle precedenti edizioni, Amadeus fa ascoltare subito tutti i 30 brani in concorso nella prima serata festivaliera.

Una serata che si preannuncia particolarmente lunga, vista la mole dei cantanti in gara, ma il direttore artistico ha rinunciato a qualche ospite extra concorso, in modo da dare maggiormente spazio ai suoi “ospiti” in competizione.

Ospiti prima serata Sanremo 2024

Ospite la sciatrice Federica Brignone. Co-Conduttore Marco Mengoni. Nel corso della serata è atteso un omaggio a Toto Cutugno. Tedua si esibirà in diretta in collegamento dal palco allestito sulla Costa Smeralda. Sul palco di Piazza Colombo ci sarà invece Lazza.

Le canzoni saranno votate dalla giuria della sala stampa.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2024 saranno Tedua, in collegamento dal palco allestito sulla Costa Smeralda, e Lazza, che si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo. Ci sarà il collegamento con Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi dal glass box di Viva Rai2!

Ordine di entrata prima serata Sanremo 2024

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi E Poveri

Emma

Nek e Renga

Mr.Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre