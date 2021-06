Sono stati annunciati i concerti de Il Tre in estate per Io Non Sono Come Te, il tour estivo che lo porterà sui palchi d’Italia nei prossimi mesi.

Il Tre (nome d’arte di Guido Senia) annuncia le date del tour che da luglio attraverserà l’Italia toccando i maggiori Festival del Paese nei prossimi mesi.



Le date annunciate oggi lo vedranno partire da Ferrara (Ferrara Summer Festival, 17 luglio) toccando poi Sant’Egidio (TE) (Onirico Festival, 11 agosto), Fossano (CN) (Woke up Festival, 28 agosto) e Catania (Villa Bellini, 13 agosto).

Questi sono solo i primi degli appuntamenti in programma per i mesi caldi, altri concerti verranno comunicati prossimamente.

Il tour Io Non Sono Come Te segue l’uscita dell’album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo, il primo disco di inediti de Il Tre certificato disco d’oro che ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana in Italia.

Ha raggiunto il n.1 di iTunes e di Apple, su Amazon con i tre formati disponibili, esauriti in pre-order; Il Tre ha inoltre raggiunto la terza posizione nella Global Chart di debutto di Spotify, ed è stato il primo artista italiano a raggiungere un simile risultato.

La musica de Il Tre si focalizza sull’importanza delle piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.



I brani del suo repertorio verranno presentati dal vivo attraverso una serie di appuntamenti che si terranno nel corso dell’estate. Le prime date del Io Non Sono Come Te sono già disponibili e i biglietti sono in prevendita online. Da mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 14:00 saranno in vendita anche nei punti vendita abituali dislocati in tutta la penisola.

I concerti de Il Tre in estate

Sabato 17 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random)

Mercoledì 11 agosto 2021|Sant’Egidio (TE) @Onirico Festival (+ Giaime opening)

Sabato 28 agosto 2021 | Fossano (CN) @Wake Up Festival – Piazza degli Acaja

Lunedì 13 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random)