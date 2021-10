Sarà disponibile da venerdì 22 ottobre in radio e negli store digitali Non Mi Regolo di Briga, il nuovo singolo con Gemitaiz e Il Tre. Dalle ore 14.00 dello stesso giorno sarà disponibile su YouTube anche il video ufficiale del brano.

Per Briga si tratta del nuovo singolo dal nuovo album di inediti, prima traccia che anticipa il nuovo progetto discografico atteso per il 10 dicembre.

Il testo di Non Mi Regolo di Briga feat. Gemitaiz e Il Tre vede la firma di Briga, Gemitaiz ed Il Tre mentre Sine ha curato la produzione musicale.



Non Mi Regolo segna il ritorno di Briga a distanza di tre anni dalla release dell’ultimo album in studio, Che Cosa Ci Siamo Fatti. Dopo un album interamente cantautorale, Briga torna alle origini con un singolo rap.

“Una produzione – racconta Briga – che strizza l’occhio alla trap, una traccia in cui faccio da anello di congiunzione tra due generazioni, quella cresciuta con il rap di Gemitaiz e la generazione Zeta de Il Tre.

Una miscela esplosiva di rime, tecnica , flow e melodie. In Non Mi Regolo non si è regolato nessuno!”.

Il matrimonio di Briga con Arianna Montefiori

Briga si sposa con Arianna Montefiori, sua compagna ed attrice alla quale ha fatto la proposta di matrimonio alla fine del mese di ottobre. La data del matrimonio è stata fissata e annunciata sui social dallo stesso Briga: è quella del 18 dicembre, 8 giorni dopo il rilascio del nuovo progetto discografico di inediti che uscirà su etichetta Honiro il 10 dicembre.