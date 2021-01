Il Tre in concerto a Milano e Roma nel 2021: i biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 27 gennaio (solo online) e dal 1 febbraio anche presso i rivenditori autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Le date de Il Tre in concerto a Milano e a Roma nel 2021 sono quelle di sabato 11 dicembre (Fabrique, Milano) e di sabato 18 dicembre (Atlantico Live, Roma). In occasione dei concerti, l’artista presenterà il suo primo album Ali, in uscita il 19 febbraio 2021, già al n.1 dei principali store solo per il preorder.

Nel suo percorso ci sono già una serie di successi. Te Lo Prometto è stato certificato platino ed è tra i brani più popolari su Tok Tok. Pioggia, il nuovo singolo, è entrato nella top 10 di Spotify e il video è balzato immediatamente in tendenza su YouTube.

Adesso Il Tre annuncia due delle date del tour nei club che si terrà a partire da dicembre di quest’anno. Dopo l’interruzione degli eventi dal vivo, quelli de Il Tre potrebbero essere tra i primi concerti a tenersi quest’anno dal momento che anche quelli previsti per la primavera sono in fase di posticipo.

Romano, classe 1997, Il Tre tratta temi come l’importanza delle piccole cose nella nostra vita quotidiana ma anche l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre.

Centrale nei suoi brani è la tematica del rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti e c’è spazio anche per la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. Il Tre ha saputo, di recente, farsi spazio nel mondo della musica italiana e ha intrapreso un percorso profittevole che lo porterà al rilascio del primo disco di inediti dal titolo ALI – Per Chi Non Ha Un Posto In Questo Mondo atteso per il 19 febbraio.

Le date de Il Tre

Sabato 11 dicembre 2021 MILANO @Fabrique

Sabato 18 dicembre 2021 – ROMA @Atlantico Live