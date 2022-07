Perché non funziona l’app BancoPosta in questa ultimissima parte di luglio, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell’impronta digitale? In questa domenica di fine mese, ci sono da segnalare diversi problemi riscontrati da alcuni utenti del servizio di home banking. Non stiamo parlando di un vero e proprio down, semmai di anomalie che hanno probabilmente un’origine comune ossia l’aggiornamento dell’applicazione presa in esame.

La tipologia di problema

Se non funziona l’app BancoPosta in alcuni aspetti è forse perché quest’ultima è stata aggiornata sia sul Play Store per i dispositivi Android, sia sull’App Store di Apple per gli iPhone lo scorso 27 luglio. Immediatamente dopo l’update, in effetti, sono partite le principali segnalazioni di problemi per lo strumento. In quasi tutti i casi, i bug hanno riguardato un solo aspetto ossia il riconoscimento dell’impronta digitale dell’utente. La feature non ha continuato a funzionare bene, nonostante le apposite richieste e i numerosi tentativi. A riprova di quanto riportato, c’è una testimonianza tipo del bug al termine dell’articolo.

Come ottenere la giusta assistenza

Se l’app BancoPosta non funziona da qualche giorno nella funzione dell’impronta digitale, come è possibile ottenere la giusta assistenza? Per questa tipologia di bug, ma anche per altri, ecco che lo sviluppatore del servizio di home banking fa sapere di essere disponibile a fornire la giusta assistenza all’indirizzo mail dedicato. Basterà mandare una mail a app_bp@posteitaliane.it con specifici dati per beneficiare di supporto adeguato. Proprio gli esperti troveranno utile conoscere il numero di telefono di chi richiede aiuto ma anche il modello del dispositivo in proprio possesso. In effetti, gli errori potrebbe anche dipendere dallo smartphone o tablet dal quale ci si collega e dalla sua versione software. I tempi di risposta non sono stati chiariti ma dovrebbero essere abbastanza celeri per permettere a tutti di ritornare a godere dell’esperienza di home banking.