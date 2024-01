Iniziano ad essere più insistenti del solito le voci su Salvatore Calogero morto, considerando il fatto che in queste ore su TikTok si parla con insistenza della scomparsa di un volto noto come “Il Pupillo”. Chi non frequenta la piattaforma probabilmente non ha idea di chi stiamo parlando, ma all’interno di questo mondo il giovane di Messina è riuscito a ritagliarsi uno spazio apprezzabile, grazie a contenuti spesso creati con la chiara intenzione di intrattenere il pubblico in nome della difesa personale. Effettivamente, rispetto al caso di Gigi Pescheria che abbiamo esaminato nelle scorse settimane, ci sono delle differenze.

Massima attenzione alle voci su Salvatore Calogero morto: gli ultimi aggiornamenti sull’influencer TikTok

Se da un lato molto spesso questi rumors si rivelano infondati, visto che molte volte i cosidetti influencer vengono dati per morti senza alcun motivo e senza alcuna fonte, in questo specifico frangente ci sono elementi che non inducono ad essere ottimisti. Come evidenziato altrove, infatti, ci sarebbe una risposta giunta proprio dall’account “Il Pupillo” a proposito dei rumors che lo danno per morto. Per farvela breve, sarebbe arrivata la replica di qualcuno abilitato ad utilizzare il suo profilo che avrebbe confermate le pessime voci che, oggi, hanno preso piede sui social proprio in queste ore.

Potete trovarla attraverso un rimando diretto, considerando che qualcuno ha risposto a suo nome, facendo sapere che gli è stato sempre vicino stia vivendo momenti difficili e di incredulità. Insomma, non si tratta di una conferma al 100%, ma siamo molto vicini a questo valore. Staremo a vedere se anche la stampa locale si interesserà alla vicenda, magari fornendo qualche informrazioni supplementare per capirci qualcosa di più. Solo allora potremo mettere a fuoco tutta la storia.

Per ora è giusto monitorare con attenzione i rumors che parlano di Salvatore Calogero morto, in attesa di ulteriori riscontri su “Il Pupillo” di TikTok.

