Quello che si è venuto a creare tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri sui social è un vero e proprio caso. Probabilmente si tratta di personaggi che non sono noti al grande pubblico, ma sui social soprattutto il primo ha un importante seguito. Stiamo parlando di un professionista che negli anni è diventato molto popolare sul web per riconosciute capacità di coaching e di comunicazione. Non molto tempo fa, per il suo canale YouTube ha dato vita ad una sorta di rubrica chiamata “a tu per tu con l’hater“, creando un momento di confronto con soggetti che evidentemente non lo stimano particolarmente.

In tanti si chiedono cosa stia succedendo tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri sui social in questi giorni

Altro caso social, dunque, dopo quello di alcune settimane fa a proposito di SPJockey. Dunque, quali sono gli ultimi risvolti tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri sui social e per quale motivo il primo ha chiesto aiuto ai propri fan con un recente filmato assai pesante? Tutto nasce da una sorta di intervista rilasciata dallo stesso Lazzarin, durante la quale Poliandri gli ha chiesto per quale motivo non avesse figli. Il tutto, con battuta mal riuscita a margine, alludendo alla sua presunta assunzione di steroidi.

L’uscita infelice di Domingo Poliandri ha molto colpito Danny Lazzarin, in quanto quest’ultimo avrebbe poi confessato di aver perso un figlio prima che nascesse. E così il suo interlocutore, con buon senso, gli aveva promesso che quel frammento di intervista sarebbe stato tagliato. Le cose sono andate così solo in parte, come riportato da alcuni siti durante il weekend, in quanto Poliandri avrebbe diffuso “lo scoop” in alcune chat, stando alle frammentarie notizie disponibili fino a questo momento.

Danny Lazzarin lo ha scoperto ed ora sta facendo arrivare minacce legali non troppo velate a Domingo Poliandri. Staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda poco piacevole.

Continua a leggere su optimagazine.com