Pare essere arrivato il turno di un altro personaggio famoso al centro di fake news, visto che da alcune ore si parla incessantemente di Gigi Pescheria morto. Questo, nonostante il tiktoker sia vivo e vegeto, come si può osservare facilmente dando uno sguardo ai suoi canali social. Per chi non lo sapesse, si tratta di un ragazzo napoletano diventato famoso grazie ai suoi video coi quali venivano lanciate offerte all’interno della sua pescheria. Alcune esclamazioni hanno fatto breccia presso il pubblico di TikTok, al punto da generare inaspettata visibilità alla sua attività.

Girano posto in cui si parla di Gigi Pescheria morto, ma il tiktoker sta più che bene oggi

Un successo che ha poi indotto lo stesso Gigi pescheria ad aprire un ristorante. Chissà se sia questo il motivo che ha indotto il solito fenomeno del web a creare la bufala sul suo decesso. Non è escluso che, come avviene di tanto in tanto in questi casi, la scelta sia stata quella di dar vita ad uno scherzo di pessimo gusto. Fatto sta che oggi siamo costretti a smentire la notizia falsa, ricalcando un trend che vede sempre più spesso prendere piede su TikTok video in cui si parla dell’influencer di turno passato a miglior vita, essendoci ormai decine di casi simili riscontrati negli ultimi tempo.

Dunque, non è certo la prima volta che ci ritroviamo al cospetto di situazioni simili, visto che pochi giorni fa sempre su TikTok si è parlato addirittura di Lorenzo Insigne morto, nonostante l’ex giocatore del Napoli sia vivo e vegeto. Dunque, occorre fare molta attenzione e queste fantomatiche notizie che appaiono all’interno dei video caricati in questa piattaforma. Ricordate sempre di verificare tramite fonti autorevoli, come le principali agenzie di stampa che operano in Italia.

Nel frattempo, bisogna prendere atto che tutte le voci su Gigi pescheria morto siano totalmente prive di consistenza. Per fortuna, aggiungo io.

