Nome: Aurora

Cognome: Baruto

Anno di nascita: 2003

Città: Adria (Rovigo)

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: TikToker

Chi è Aurora Baruto

Aurora Baruto è una giovane influencer e tiktoker nata ad Adria (Rovigo) nel 2003. Fin da bambina ha coltivato la passione per la danza, praticando danza classica, hip hop e ginnastica artistica. Ha frequentato il liceo linguistico nella sua città dove ha studiato inglese, spagnolo e francese.

Nel 2019 ha iniziato a pubblicare video su TikTok e in poco tempo ha raggiunto una grande popolarità grazie ai suoi video divertenti, creativi e originali in cui si dedica alla recitazione, ai POV (point of view) e ai duetti con altri tiktoker. Attualmente ha oltre 4 milioni di follower su TikTok e oltre 1 milione su Instagram.

La Stardust House

Nel 2020 ha fatto parte della Stardust House, una casa di content creator situata a Roma, dove ha convissuto e collaborato con altri famosi tiktoker tra cui Mura, con cui ha avuto una relazione sentimentale. Nella Stardust House ha partecipato a vari progetti, come la web serie Stardust Academy.

Nel 2021 ha lanciato il suo merchandising ufficiale, composto da abbigliamento e accessori personalizzati con il suo nome e il suo logo. Ha anche partecipato a vari eventi, come il lancio di GHD Dreamland con GHD Italia, il brand di prodotti per capelli, e il viaggio a Londra per la presentazione di Ghd duet style, il nuovo styler di GHD.

Di se stessa dice:

“Tutto è cominciato da un semplice video: io mentre mi scioglievo i capelli (sì, molto interessante direi). Fin da lì i video vi sono piaciuti, così iniziai a postare sempre di più, fino a quando scoprii la mia passione per i pov, o meglio la recitazione”.

Continua a leggere su optimagazine.com