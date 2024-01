L’aggiornamento iOS 18 potrebbe essere il migliore di sempre nella storia delle versioni del sistema operativo Apple. Un concetto così preciso è stato appena formulato da un esperto molto noto e autorevole come Mark Gurman. Nella sua tradizionale sessione settimanale di domande e risposte su Bloomberg, si è parlato proprio dell’impatto che la prossima fatica software dovrebbe avere su dispositivi vecchi e nuovi e le aspettative sono altissime.

La dichiarazione nuda e cruda dell’esperto è stata la seguente: iOS 18 dovrebbe essere uno dei migliori, se non il miglior aggiornamento in assoluto della storia Apple. Per quanto questa affermazione sia frequente dalle file dell’azienda di Cupertino al momento di ogni presentazione di un nuovo update, questa volta le cose potrebbero essere davvero così. Prima di tutto, perché è un esperto indipendente a dirlo. In secondo luogo perché davvero dovrebbe essere confermata la portata rivoluzionaria del nuovo rilascio, soprattutto in riferimento alla crescente attenzione verso l’intelligenza artificiale.

L’assistente vocale Siri, ad esempio, dovrebbe rappresentare già una chiave di svolta per iOS 18. Il sistema operativo dovrebbe integrare l’IA generativa con l’integrazione di modelli linguistici molto ampi. Ciò vorrebbe dire impartire comandi molto complessi, ottenere aiuti e suggerimenti in molte più occasioni. Ancora, proprio l’IA dovrebbe far capolino in funzioni molto importanti, come nel caso degli scatti fotografici e video, garantendo un post-editing automatico e professionali (così come è già possibile sull’avversario da battere per i prossimi iPhone, ossia il Samsung Galaxy S24).

Non ci resta che assistere alla più che probabile pioggia di dettagli su iOS 18 in arrivo di qui alle prossime settimane. Il suo lancio è previsto per il mese di giugno, in occasione della tradizionale conferenza WWDC Apple estiva. Tutti i rumor in arrivo non potranno prescindere di certo dalle prossime implicazioni di utilizzo del sistema operativo proprio con l’intelligenza artificiale.