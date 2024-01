Per questo Sanremo 2024 è pronta l’app FantaSanremo per godere del gioco “musicale” più amato degli ultimi anni, in occasione della kermesse canora italiana per antonomasia. L’applicazione per dispositivi mobili viene proposta dopo qualche anno in cui il game era a disposizione solo nella sua versione web accessibile da browser. Di certo, il nuovo strumento contribuirà sensibilmente alla popolarità dell’iniziativa in concomitanza proprio con il Festival al via il prossimo 6 febbraio.

Funzionamento

L’app FantaSanremo è del tttuo gratuita e disponibile sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store di Apple per iPhone e iPad. Il download dello strumento prenderà pochi istanti: dopo l’installazione sarà richiesta una registrazione di un account ex novo, oppure l’utilizzo di un profilo già esistente (va bene anche Facebook e Google).

L’app FantaSanremo nata quest’anno non apporta modifiche al regolamento ormai collaudato del gioco musicale. Gli utenti hanno a disposizione una somma simbolica di 100 baudi (la moneta presente in game). Con questa cifra si deve creare una squadra composta da 5 cantanti partecipanti alla kermesse canora, senza uscire dal budget. All’interno del team va anche individuato un capitano. Ogni artista prescelto concorre a farci ottenere un punteggio più o meno alto, in base ai bonus e i malus accumulati durante le 5 serate del Festival. Questi ultimi includono la posizione nelle classifiche parziali e finali, gli eventuali premi, particolari comportamenti sul palco come in platea, l’esibizione più o meno originale e tanto altro ancora.

Creare una nuova squadra con l’app FantaSanremo è semplicissimo. Direttamente dalla Home dello strumento è visibile il tasto per accedere alla formulazione del proprio team. Bisogna precisare che ogni iscritto può creare 5 squadre, Ognuna di questa può competere all’interno del campionato mondiale del gioco o all’interno di una delle leghe di scena. Questi ultimi strumenti corrispondono ad una sorta di campionati minori. Ce ne sono tantissime già ora: in primis, quelle sponsorizzate dai brand partner del game ma anche quellr create da semplici utenti per mettere a confronto tra loro persone della stessa famiglia, gruppo di amici o colleghi al lavoro.

Dopo aver creato una o più squadre con l’app FantaSanremo, non ci sarà da fare altro se non attendere il via del Festival. In effetti, solo al termine della prima serata dell’edizione di quest’anno saranno visibili le prime classifiche dei punti. Queste saranno prima parziali e dunque riguarderanno la singola puntata, per poi essere definitive solo nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio

Navigando l’app FantaSanremo quest’anno, gli iscritti potranno visionare qualche suggerimento commerciale dei brand che sponsorizzano il gioco. Qualcuno di questi rilasci anche sconti particolari, a seguito di qualche operazione o riscontro richiesto. In rilievo, c’è anche una collaborazione interna al gioco con ActionAid: chi desidera, proprio attraverso lo strumento, può eseguire una donazione per l’associazione benefica.

Usabilità

L’app FantaSanremo include poche e semplici funzioni: il percorso per creare squadre è facile ed intuitivo, l’interfaccia per la selezione degli artisti preferiti è pure molto pulita. Al primo accesso allo strumento saranno richiesti i consensi per l’invio di notifiche, soprattutto nella fase clou del gioco e dunque durante la settimana del Festival. Agli utenti conviene fornire le dovute autorizzazioni per non perdersi aggiornamenti e novità di qualsiasi tipo.

Dal menù principale dell’app, è sempre accessibile l’accesso alla lista delle FAQ e al regolamento del gioco. Altra sezione pure disponibile è quella dedicata alla vendita del merchandising a marchio FantaSanremo presente su Amazon.

